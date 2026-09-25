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Dar sokakta manevra yapan tır Mudanya'daki giysi kutusunu devirdi

Mudanya Güzelyalı Yalı Mahallesi'nde dar sokakta dönüş yapan tır, Mudanya Belediyesi'ne ait giysi toplama kutusuna çarptı; kutu zarar gördü, sürücü yoluna devam etti.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:58

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dar sokakta manevra yapan tır Mudanya'daki giysi kutusunu devirdi

Dar sokakta manevra yapan tır Mudanya'daki giysi kutusunu devirdi

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dar bir sokakta dönüş yapmak isteyen bir tır, yol kenarında bulunan giysi toplama kutusuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kutuda belirgin hasar oluşurken, tır sürücüsü durmadan yoluna devam etti.

olayın yaşandığı nokta ve zarar:

Olay, Mudanya Güzelyalı Yalı Mahallesi içindeki dar bir sokakta kaydedildi. Yol kenarına yerleştirilen Mudanya Belediyesine ait giysi toplama kutusu çarpmanın etkisiyle deforme oldu; kutuda maddi hasar meydana geldiği görüntülerde açıkça görülüyor.

görüntüler ve kamuya yansıması:

Yaşanan anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayıtlarda tırın manevra girişimi, kutuya temas anı ve sürücünün olay yerini terk edişi net şekilde yer alıyor. Görüntüler, belediye yetkililerinin kutunun durumunu tespit etmesi ve gerekli işlemleri başlatması için temel delil niteliği taşıyor.

Olayla ilgili olarak görüntüler, kutunun konumunun dar sokaklarda trafik güvenliği açısından risk oluşturduğuna ilişkin soru işaretleri de doğuruyor. Belediye ekiplerinin hasar tespit ve gerekli bakım-onarım sürecini nasıl yürüteceği merak konusu.

BURSA&#039;DA DAR SOKAKTAN DÖNÜŞ YAPMAK İSTEYEN TIR, MANEVRA SIRASINDA YOL KENARINDA BULUNAN GİYSİ...

BURSA'DA DAR SOKAKTAN DÖNÜŞ YAPMAK İSTEYEN TIR, MANEVRA SIRASINDA YOL KENARINDA BULUNAN GİYSİ TOPLAMA KUTUSUNA ÇARPTI. KUTUDA HASAR MEYDANA GELİRKEN, TIR SÜRÜCÜSÜ YOLUNA DEVAM ETTİ. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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