Darende Belediyesi önünde kontrolünü kaybeden araç dört park halindeki araca çarptı

Malatya'nın Darende ilçesinde, Darende Belediyesi önünde meydana gelen kazada yol kenarında park halinde bulunan dört araç hasar gördü. Edinilen bilgilere göre olayda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

İddialara göre, sürücüsü M.K. olan 21 AES 144 plakalı araç seyir halindeyken kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan dört araca çarparak durabildi. Çarpmanın ardından araçlarda belirgin maddi hasar oluştu.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce ilk incelemeler yapıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili detaylı tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ PARK HALİNDEKİ 4 ARACA ÇARPTI