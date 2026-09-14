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Darende ve Akçadağ ortak paydada buluştu

Darende ve Akçadağ’da belediye başkanları, kaymakam, önceki başkanlar, muhtarlar ve vatandaşlar bir araya gelerek ortak değerleri ve bölgenin geleceğini değerlendirdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Elif Demir

Darende ve Akçadağ ortak paydada buluştu

ortak değerlere odaklanan buluşma

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci ve Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş ile birlikte düzenlenen toplantıda ilçelerin ortak değerleri ve gelecek vizyonu ele alındı. Toplantı, önceki dönem belediye başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla samimi bir ortamda gerçekleşti.

toplantının katılımcıları:

Görüş alışverişinde bulunan katılımcılar, Darende ve Akçadağ arasındaki kültürel ve sosyal ortaklıkların güçlendirilmesi gereğine vurgu yaptı. Katılımcılar, bölgenin önceliklerini ve ortak projeler için iş birliği alanlarını değerlendirdi.

başkan bozkurt'un teşekkürleri:

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, buluşmaya vesile olan Hamit Atabey'e daveti ve misafirperverliği için teşekkür etti. Bozkurt ayrıca programa katılan tüm vatandaşlara ve yetkililere şükranlarını sunarak, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine dikkat çekti.

DARENDE VE AKÇADAĞ’IN ORTAK DEĞERLERİ İSTİŞARE EDİLDİ

DARENDE VE AKÇADAĞ’IN ORTAK DEĞERLERİ İSTİŞARE EDİLDİ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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