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Darende'de 55 yaşındaki R.K. kalp krizi şüphesiyle hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne başvuran 55 yaşındaki R.K., kalp krizi şüphesiyle hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Serkan Varol

Darende'de 55 yaşındaki R.K. kalp krizi şüphesiyle hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi

Darende'de hastaneye başvuran hasta hava ambulansıyla sevk edildi

Malatya'nın Darende ilçesinde 55 yaşındaki R.K., kalp krizi şikayetiyle Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanın başvurusu:

Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki R.K. acil servise başvurarak kalp krizi şikayetlerini iletti. İlk değerlendirme sonrası ileri tetkik ve tedavi gereksinimi saptandı.

Sevk kararı ve uygulama:

Hastanın durumu nedeniyle Malatya'ya sevkine karar verildi ve hava ambulansı istendi. R.K., talep edilen hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

DARENDE’DE KALP KRİZİ GEÇİREN HASTA HAVA AMBULANSIYLA SEVK EDİLDİ

DARENDE’DE KALP KRİZİ GEÇİREN HASTA HAVA AMBULANSIYLA SEVK EDİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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