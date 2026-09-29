Darende'de acil müdahale sonrası 58 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya'ya götürüldü

olay özeti:

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 58 yaşındaki B.Y., durumunun ciddiyeti üzerine sağlık ekipleri tarafından acil olarak müdahale edildi.

ilk müdahale:

Hasta, olayın ardından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkik ve uygulanan ilk müdahalenin ardından, ileri düzey tedavi gereksinimi nedeniyle sevk kararı verildi.

nakil ve tedavi:

Sevk işlemi kapsamında hava ambulansıyla ulaşım sağlanarak hasta Malatya'daki sağlık kuruluşuna nakledildi. Yetkililer, B.Y.'nin tedavisinin halen sürdüğünü bildirdi.

KALP KRİZİ GEÇİREN 58 YAŞINDAKİ HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ