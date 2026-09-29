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Darende'de acil müdahale sonrası 58 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya'ya götürüldü

Darende'de kalp krizi geçiren 58 yaşındaki B.Y., Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Darende'de acil müdahale sonrası 58 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya'ya götürüldü

olay özeti:

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 58 yaşındaki B.Y., durumunun ciddiyeti üzerine sağlık ekipleri tarafından acil olarak müdahale edildi.

ilk müdahale:

Hasta, olayın ardından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkik ve uygulanan ilk müdahalenin ardından, ileri düzey tedavi gereksinimi nedeniyle sevk kararı verildi.

nakil ve tedavi:

Sevk işlemi kapsamında hava ambulansıyla ulaşım sağlanarak hasta Malatya'daki sağlık kuruluşuna nakledildi. Yetkililer, B.Y.'nin tedavisinin halen sürdüğünü bildirdi.

KALP KRİZİ GEÇİREN 58 YAŞINDAKİ HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ

KALP KRİZİ GEÇİREN 58 YAŞINDAKİ HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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