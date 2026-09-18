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Darende'de birlik vurgusu: belediye başkanından ilçe başkanına hayırlı olsun ziyareti

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Bozkurt'u ziyaret edip yeni görevinde başarı diledi; birlik ve istişare vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 17:49

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EDİTÖR: Caner Şahin

Darende'de birlik vurgusu: belediye başkanından ilçe başkanına hayırlı olsun ziyareti

ziyaretin detayları:

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, AK Parti Darende İlçe Başkanı Zeki Bozkurt'u hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

beklentiler ve temenniler:

Ziyarette Alican Bozkurt, Zeki Bozkurt'a yeni görevinde başarı dileyerek görevinin Darende ve teşkilat adına hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni etti.

birlik, beraberlik ve çalışma vurgusu:

Başkan Bozkurt, birlik, beraberlik ve istişare içerisinde Darende için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. AK Parti'nin kendileri için bir yuva olduğunu ifade ederek, birlik ve beraberliğin Darende'ye hizmet yolundaki en büyük güç olduğunu kaydetti.

Taraflar, önümüzdeki dönemde ortak çalışmalar ve istişare mekanizmalarıyla Darende'ye hizmeti sürdürme kararlılığını paylaştı.

DARENDE BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT’TAN AK PARTİ İLÇE BAŞKANI BOZKURT’A ZİYARET

DARENDE BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT’TAN AK PARTİ İLÇE BAŞKANI BOZKURT’A ZİYARET

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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