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Darende'de itfaiyecilere moral ve teşekkür buluşması

Başkan Alican Bozkurt, İtfaiye Haftası kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Şubesi personelini ziyaret ederek fedakarlıklarına teşekkür etti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Elif Demir

Darende'de itfaiyecilere moral ve teşekkür buluşması

Başkanın ziyareti ve amaç:

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, İtfaiye Haftası dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Şubesi’nde görev yapan itfaiye personelini ziyaret etti. Ziyarette asıl amaç, görev başındaki personele moral vermek ve topluma sağladıkları hizmet için teşekkür etmektı.

Teşekkür ve takdir mesajı:

Başkan Bozkurt, itfaiyecilerin gece gündüz demeden can ve mal güvenliğinin sağlanmasında gösterdikleri fedakarlığı vurguladı. Ziyarette yaptığı konuşmada personelin emeklerini ve üstün görev anlayışını takdir ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Anma ve kutlama:

Bozkurt, görevleri başında hayatını kaybeden itfaiyecileri rahmetle anarken, tüm itfaiye teşkilatının İtfaiye Haftası’nı kutladı. Ziyaret sırasında itfaiye personelinin deneyimleri ve çalışma koşulları hakkında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Belediye başkanının bu tür ziyaretleri, yerel yönetim ile acil müdahale ekipleri arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve toplumda itfaiyeciliğin önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bozkurt, ziyaret sonunda personelin gayret ve fedakarlıklarına bir kez daha teşekkür etti.

DARENDE’DE İTFAİYE PERSONELİNE İTFAİYE HAFTASI ZİYARETİ

DARENDE’DE İTFAİYE PERSONELİNE İTFAİYE HAFTASI ZİYARETİ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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