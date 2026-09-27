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Darende'de kalp krizi geçiren 74 yaşındaki hasta için hava ambulansı seferber oldu

Darende'de kalp krizi geçiren 74 yaşındaki İ.K., ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildi; tedavisi sürüyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Darende'de kalp krizi geçiren 74 yaşındaki hasta için hava ambulansı seferber oldu

Darende'de acil müdahale sonrası hava ambulansı ile nakil

Malatya'nın Darende ilçesinde ani kalp krizi geçiren 74 yaşındaki İ.K., ilk olarak Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın ileri tedavi için sevk edilmesine karar verildi.

sevk ve transfer süreci:

İ.K., Darende'den hava ambulansı ile alınarak Malatya'daki sağlık kuruluşuna nakledildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle transfer güvenli bir şekilde gerçekleştirildi.

hastanın durumu:

Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KALP KRİZİ GEÇİREN 74 YAŞINDAKİ HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ

KALP KRİZİ GEÇİREN 74 YAŞINDAKİ HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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