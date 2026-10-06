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Darende'de ortak akıl ön plana çıktı: ekim meclis toplantısında hizmet planları görüşüldü

Darende Belediyesi ekim meclisinde ihtiyaçlar ve planlanan hizmet projeleri ele alındı; başkan Alican Bozkurt ortak aklı vurguladı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Darende'de ortak akıl ön plana çıktı: ekim meclis toplantısında hizmet planları görüşüldü

Darende Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Darende Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Alican Bozkurt başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıda ilçenin ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan hizmet ve projeler gündeme alındı. Meclis üyeleri, sunulan maddeler üzerinde değerlendirmelerde bulunarak görüşlerini paylaştı ve uygulamaya ilişkin notlar aldı.

başkanın mesajı:

Toplantıda alınan kararların Darende’ye hayırlı olmasını dileyen Başkan Alican Bozkurt, ilçenin gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için yürütülen çalışmaların ortak akıl ve istişare anlayışıyla devam edeceğini belirtti.

DARENDE BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI&#039;NI GERÇEKLEŞTİRDİ

DARENDE BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI'NI GERÇEKLEŞTİRDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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