Darende’de ulaşım altyapısına yatırım: Yunuslar Deresi mevkiinde asfalt çalışmaları sürüyor

Darende Belediyesi tarafından Hacı Derviş Mahallesi Yunuslar Deresi mevkiinde sürdürülen asfalt yol yapım çalışmaları devam ediyor.

çalışmanın hedefleri:

Çalışmaların amacı, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yolların kalitesini artırmaktır. Belediye yetkilileri, iş programının planlı ve kararlı şekilde sürdüğünü belirtiyor ve projenin ilçenin ulaşım konforuna olumlu katkı sunacağını ifade ediyor.

saha incelemesi ve koordinasyon:

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Fen İşleri Müdürü ile birlikte bölgedeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Bozkurt, ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı ve Darende’nin her noktasında hizmet üretmeye, ilçenin ihtiyaçlarına çözüm sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

DARENDE’DE ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR