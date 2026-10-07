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Darende'den Malatya'ya hava ambulansıyla sevk edilen 20 yaşındaki hasta tedavi altında

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan 20 yaşındaki M.H.S., ileri tetkik ve tedavi için hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Serkan Varol

Darende'den Malatya'ya hava ambulansıyla sevk edilen 20 yaşındaki hasta tedavi altında

Darende'de kırık nedeniyle hava ambulansıyla sevk

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 20 yaşındaki M.H.S., kırık şikayetiyle burada ilk müdahalesi yapıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda hastanın ileri tetkik ve tedavi gereksinimi olduğu belirlendi.

sevk kararı ve süreç:

Bu kapsamda bölge sağlık ekipleri tarafından Malatya'daki daha donanımlı bir sağlık kuruluşuna nakil kararı alındı. Kararın ardından hava ambulansı yönlendirildi ve hasta hızlı bir şekilde transfer edildi.

tedaviye yönlendirme:

Hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edilen M.H.S., sevk edildiği sağlık kuruluşunda tedavi altına alındı ve ileri tetkik ile gerekli müdahaleler burada gerçekleştirilecek.

DARENDE’DE 20 YAŞINDAKİ HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ

DARENDE’DE 20 YAŞINDAKİ HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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