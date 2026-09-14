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Darende'den Malatya'ya hava ambulansıyla sevk edilen 71 yaşındaki hasta tedavi altında

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören B.O. (71), felç ve inme şüphesiyle ileri tetkik için hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Serkan Varol

Darende'den Malatya'ya hava ambulansıyla sevk edilen 71 yaşındaki hasta tedavi altında

Darende'den Malatya'ya acil hava ambulansı sevki

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne başvuran B.O. (71), yapılan muayene ve tetkiklerde felç ve inme bulguları gösterdi.

olay ve müdahale:

Hastanın ileri tetkik ve müdahale gereksinimi göz önüne alınarak, sağlık ekipleri tarafından hava ambulansıyla nakline karar verildi. Sevk işlemleri, gerekli tıbbi personel eşliğinde gerçekleştirildi.

hasta durumu ve tedavi:

Hasta, nakil sonrası Malatya'daki sağlık kuruluşunda tedavi altına alındı; hastanın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

71 YAŞINDAKİ HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ

71 YAŞINDAKİ HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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