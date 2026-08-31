Dolar 48,2505 +0,04%
Euro 56,0910 +0,40%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.955,36 -1,02%
EUR/USD 1,1618 +0,27%
Brent Petrol 88,17 +2,38%
--°

Darende'den şampiyona kutlama: başkan Bozkurt'tan Feyzullah Aktürk'e tebrik

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, 73. Zengibar Karakucak Güreşleri şampiyonu Feyzullah Aktürk'ü er meydanındaki azmi ve performansıyla kutladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 17:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Darende'den şampiyona kutlama: başkan Bozkurt'tan Feyzullah Aktürk'e tebrik

Darende Belediyesi'nden kutlama

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, 73. Zengibar Karakucak Güreşleri şampiyonu ve Dünya Şampiyonu Feyzullah Aktürk'ü başarıya ulaşmasından dolayı tebrik etti. Bozkurt, yayımladığı mesajda Aktürk'ün Er Meydanı'ndaki mücadeleci duruşunun kent halkına büyük gurur verdiğini vurguladı.

Başkanın mesajı:

Bozkurt, mesajında, "Dünya Şampiyonu, Türk güreşinin gururu ve 73. Zengibar Karakucak Güreşleri Şampiyonu Feyzullah Aktürk'ü gönülden tebrik ediyorum. Er meydanına yakışan mücadelesi ve şampiyonluğu ile adını bir kez daha zirveye yazdırdı" ifadelerine yer verdi.

Gurur ve beklenti:

Mesajda ayrıca Aktürk'ün başarısının sadece bireysel bir zafer olmadığı, aynı zamanda Darende ve Türk güreş camiası için ortak bir onur kaynağı olduğu belirtildi. Başkan Bozkurt, Feyzullah Aktürk'e başarılarının devamını diledi ve "nice şampiyonluklarda ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırmasını temenni ediyorum" sözleriyle geleceğe yönelik iyi dileklerini iletti.

DARENDE BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT’TAN ŞAMPİYON FEYZULLAH AKTÜRK’E TEBRİK

DARENDE BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT’TAN ŞAMPİYON FEYZULLAH AKTÜRK’E TEBRİK

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla açıklarında ticari yatta yaralanan yolcu kıyıya ulaştırıldı
images

Melih Geçek duruşmada: 17 aydır kanıtsız iddialarla tutukluyum, tahliye istiyoru...
images

Dron kaydetti: ehliyetsiz sürücü yolcuyla yer değiştirdi ve yakalandı
images

Kırıkkale'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivasspor hazırlıklarına taktik ağırlıklı başladı

Palamut bereketi tezgâhlarda: Bolu esnafı sezondan umutlu

Edremit'in 1 Eylül programı, Kıbrıs'taki deniz kazası nedeniyle iptal edildi

Muğla açıklarında ticari yatta yaralanan yolcu kıyıya ulaştırıldı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı