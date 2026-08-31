Darende'den şampiyona kutlama: başkan Bozkurt'tan Feyzullah Aktürk'e tebrik

Darende Belediyesi'nden kutlama

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, 73. Zengibar Karakucak Güreşleri şampiyonu ve Dünya Şampiyonu Feyzullah Aktürk'ü başarıya ulaşmasından dolayı tebrik etti. Bozkurt, yayımladığı mesajda Aktürk'ün Er Meydanı'ndaki mücadeleci duruşunun kent halkına büyük gurur verdiğini vurguladı.

Başkanın mesajı:

Bozkurt, mesajında, "Dünya Şampiyonu, Türk güreşinin gururu ve 73. Zengibar Karakucak Güreşleri Şampiyonu Feyzullah Aktürk'ü gönülden tebrik ediyorum. Er meydanına yakışan mücadelesi ve şampiyonluğu ile adını bir kez daha zirveye yazdırdı" ifadelerine yer verdi.

Gurur ve beklenti:

Mesajda ayrıca Aktürk'ün başarısının sadece bireysel bir zafer olmadığı, aynı zamanda Darende ve Türk güreş camiası için ortak bir onur kaynağı olduğu belirtildi. Başkan Bozkurt, Feyzullah Aktürk'e başarılarının devamını diledi ve "nice şampiyonluklarda ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırmasını temenni ediyorum" sözleriyle geleceğe yönelik iyi dileklerini iletti.

DARENDE BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT’TAN ŞAMPİYON FEYZULLAH AKTÜRK’E TEBRİK