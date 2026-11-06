Darende'nin kültürel mirası Malatya'da masaya yatırıldı

Darende Belediye Başkanı Birlik Vakfı buluşmasında ilçenin önceliklerini paylaştı

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Malatya Birlik Vakfı Şubesi’nde düzenlenen programda hemşerileriyle bir araya gelerek ilçenin tarihi ve kültürel zenginlikleri, gelişim hedefleri ve belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi. Toplantı, ilçenin kimliğini koruma ve yerel gelişimi hızlandırma gündemleri etrafında şekillendi.

Toplantıda ele alınan konular:

Programda Darende’nin tarihi ve kültürel mirası, turizm potansiyeli, altyapı ve sosyal hizmet projeleri gibi başlıklar konuşuldu. Katılımcılar, yürütülen ve planlanan belediye çalışmalarına ilişkin sorular yöneltti; gündeme gelen konu başlıkları ilçe için öncelikli hedeflerin altını çizdi.

Başkan Bozkurt'un değerlendirmeleri:

Toplantı sonrası açıklama yapan Bozkurt, kendilerini ağırlayan Malatya Birlik Vakfı Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, kurucu üyelere ve vakıf üyelerine teşekkür etti. Bozkurt, hemşerileriyle bir araya gelmenin birlik ve beraberliğe katkı sağlamasını dilediğini vurguladı.

DARENDE’NİN TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ BİRLİK VAKFI’NDA KONUŞULDU