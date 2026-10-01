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Darıca'da açılış indirimi izdihamı: zabıta mağazayı geçici kapattı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde açılış indirimi için mağazaya akın eden kalabalık kaldırımları doldurup araç yoluna inince zabıta, mağazanın kepenklerini geçici kapattı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Darıca'da açılış indirimi izdihamı: zabıta mağazayı geçici kapattı

İndirimin kısa sürede kalabalığa dönüşmesi:

Kocaeli'nin Darıca ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde yeni açılan bir işletmenin açılışa özel indirim kampanyası, beklenenden çok daha fazla ilgi gördü. Kampanyayı duyan vatandaşların hızlı akını sonucu cadde üzerindeki kaldırımlar doldu ve bekleyenler bir süre sonra mağaza önünde yoğunluk oluşturdu.

İlk etapta içeride sınırlı sayıda müşteri alınmasına rağmen dışarıda biriken insan sayısı kısa sürede arttı. Kaldırımda yer kalmayınca bazı vatandaşlar güvenlik endişesi nedeniyle araç yoluna inmek zorunda kaldı, bu da hem yayaların hem de araç trafiğinin güvenliğini tehdit etti.

trafik ve yaya güvenliği:

Yoğunluk zaman zaman İstasyon Caddesi'ndeki araç akışını kesintiye uğrattı. Güzergahta trafik durma noktasına gelirken, bölgedeki sürücüler ve yayalar için ulaşım güvenliği riske girdi. Olayın meydana geldiği noktada trafik akışı gerektiğinde duraklama yaşadı.

zabıta müdahalesi ve geçici önlem:

Bölgeye sevk edilen Darıca Belediyesi zabıta ekipleri, işletme yetkilileriyle görüşerek durumu kontrol altına almaya çalıştı. Kalabalığın dağılmasını sağlamak amacıyla ekiplerin nezaretinde iş yerinin kepenkleri geçici olarak kapatıldı. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle benzer uygulamalarda tedbirli olunması çağrısında bulundu.

DARICA İLÇESİNDE BİR FİRMANIN AÇILIŞA ÖZEL DÜZENLEDİĞİ İNDİRİM KAMPANYASI İZDİHAMA SEBEP...

DARICA İLÇESİNDE BİR FİRMANIN AÇILIŞA ÖZEL DÜZENLEDİĞİ İNDİRİM KAMPANYASI İZDİHAMA SEBEP OLDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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