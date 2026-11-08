Darıca’da çatı katında çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle kamerada

Darıca’da üst kat yangını kısa sürede kontrol altına alındı:

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde, 4 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

itfaiye müdahalesi ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine ulaşan ekiplerin hızlı müdahalesiyle 4 katlı binanın en üst katındaki alevler kontrol altına alındı. Ekipler yangını söndürürken çevrede güvenlik önlemleri alındı ve bölgeye giriş çıkışlara dikkat edildi.

Yetkililer, yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığını bildirdi; bu durum olası can kaybı riskini ortadan kaldırdı.

görüntüler ve soruşturma:

Yangın anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; alevlerin yükseldiği ve dumanın sardığı anlar görüntülere yansıdı. Görüntüler, olayın büyüklüğünü ve itfaiyenin müdahale sürecini gözler önüne serdi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında yangının kaynağı ve olası ihmal unsurları araştırılıyor.

KOCAELİ’NİN DARICA İLÇESİNDE BİR BİNANIN EN ÜST KATINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA ALINDI. ALEVLER, CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.