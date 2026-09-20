Darıca'da çatı yangını dronla kaydedildi, bina kullanılamaz hale geldi

Olay yeri ve gelişimi:

Yangın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle çatı kısmında başlayan alevler kısa sürede yayıldı ve çatının büyük bir bölümünü sardı.

Çatıdan yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk ihbarla birlikte ekipler hızla müdahale ederek yangının çevredeki bölümlere sıçramasını engellemeye çalıştı.

Müdahale ve hasar:

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sırasında alevlerin şiddeti ve duman yoğunluğu dikkat çekti; olay sonrası yapılan ilk tespitlerde çatının yanarak kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Alevlerin yükseldiği anlar ve yangına müdahale sahası dron ile havadan görüntülendi, kayıtlarda yangının çatı bölgesinde hızlı yayıldığı görüldü. Görüntüler, müdahale sürecinin ve yangının büyüme dinamiğinin anlaşılmasına yardımcı olacak.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimlerce inceleme başlatıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma ile ilgili bilgi paylaşılmadı; soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

KOCAELİ’NİN DARICA İLÇESİNDE BİR BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGINDA ALEVLER KISA SÜREDE ÇATIYI SARDI. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA ÇATI KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, ALEVLERİN YÜKSELDİĞİ ANLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ.