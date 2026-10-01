darıca'da kadın esnafına yerinde destek programı başlatıldı

Darıca Belediyesi'nden kadın girişimcilere saha odaklı destek

Darıca Belediyesi, kendi işini kurarak çalışma hayatına katılan kadın esnafı desteklemek amacıyla yeni bir proje başlattı. Darıca Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen program, ilçede faaliyet gösteren kadın girişimcilerin talep, öneri ve beklentilerini doğrudan dinlemeyi hedefliyor.

Proje kapsamındaki ilk saha ziyaretleri, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık tarafından gerçekleştirildi. Başkan Bıyık, ilçedeki bir mantı evinin işletmecisi Arzu Altıparmak ile tuhafiye işletmecisi Yeşim Yeşilyurt'u dükkanlarında ziyaret ederek esnafla sohbet etti ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Saha ziyaretlerinin amacı:

Ziyaretler, kamu ve yerel yönetim arasında doğrudan iletişim kurulmasına olanak veriyor; esnafın günlük işleyişi, ihtiyaçları ve beklentileri yerinde tespit ediliyor. Başkan Bıyık, kadınların iş hayatındaki varlığının ilçenin ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sunduğunu vurguladı.

"Darıca’da kadın emeğinin, üretimin ve alın terinin her alanda daha görünür olmasını önemsiyoruz. Kendi işini kuran, üreten, çalışan ve ilçemize değer katan kadınlarımızın her zaman yanında olacağız."

İletişim ve takip süreci:

Belediye, bu tür yerinde görüşmelerle kadın girişimcilerin taleplerini doğrudan almayı sürdürecek. Başkan Bıyık, yapılan ziyaretlerin ardından programın devam edeceğini ve esnafın ihtiyaçlarının yetkililerce takip edileceğini belirtti. Yerel yönetimin adımları, kadın esnafın görünürlüğünü ve destek mekanizmalarını güçlendirmeye yönelik olarak planlanıyor.

DARICA'DA KENDİ İŞİNİ KURARAK ÇALIŞMA HAYATINA KATILAN KADIN ESNAFA YÖNELİK DESTEK VE İSTİŞARE PROGRAMI HAYATA GEÇİRİLDİ.