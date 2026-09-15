Darıca’da KİGEM merkezlerinde 2.-8. sınıflara ücretsiz etüt desteği

Darıca Belediyesi eğitim desteğini genişletiyor

Darıca Belediyesi, öğrencilerin okul başarısını artırmak ve eksik konuları tamamlamalarına yardımcı olmak amacıyla KİGEM merkezlerinde yürüttüğü destek eğitimleri için kayıt sürecini başlattı. Program, 14 Eylül itibarıyla başladı ve 2026-2027 eğitim öğretim döneminde de devam edecek.

Hangi sınıflar ve dersler kapsanıyor:

Projeden 2. sınıftan 8. sınıfa kadar eğitim gören öğrenciler yararlanacak. Öğrencilere Türkçe, matematik, fen bilimleri ve İngilizce alanlarında etüt desteği sağlanacak; amaç, ders eksikliklerini gidermek ve öğrenme süreçlerini güçlendirmektir. Aile bütçesine katkı sağlamak da projenin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Kayıt ve merkezler hakkında bilgiler:

Kayıtlar, öğrencilerin ikamet ettikleri mahalledeki KİGEM merkezlerine başvurarak yapılabiliyor. Darıca Belediyesi bünyesinde eğitim desteği verilen merkezler şunlar: Bağlarbaşı, Osmangazi, Emek, Sırasöğütler, Piri Reis, Hacı İsmail Çopur, Mehmet Akif, Nenehatun ve Abdi İpekçi. Öğrenciler ve veliler kayıt için ilgili merkeze giderek başvuru süreçlerini tamamlayabiliyorlar.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, eğitimin kentin geleceğine yapılan en önemli yatırım olduğunu vurgulayarak, belediye olarak çocukların eğitim yolculuğunda her zaman yanlarında olacaklarını, gençlerin en büyük destekçisi olmayı sürdüreceklerini belirtti. Yerel yönetim öncelikleri arasında eğitimin yer almaya devam edeceği ifade edildi.

DARICA BELEDİYESİ, ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM HAYATINA KATKI SUNMAK VE OKUL DERSLERİNİ PEKİŞTİRMEK AMACIYLA KİGEM MERKEZLERİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ DESTEK EĞİTİMLERİ İÇİN KAYIT SÜREÇLERİNİ BAŞLATTI.