Darp görüntüleriyle gündeme gelen Eskişehir şüphelisi adli kontrolle serbest bırakıldı

olayın ortaya çıkışı:

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Kırbaşı Caddesi'nde bir kadının cadde ortasında darp edilmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerin ardından olay, güvenlik birimlerinin dikkatine sunuldu.

soruşturma ve gözaltı:

Görüntüler üzerine harekete geçen Odunpazarı Aile İçi Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.İ.'yi tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi.

adli süreç ve serbest bırakılma:

Adliyeye çıkarılan M.İ., savcılık ve mahkeme işlemlerinin ardından mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililerce, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili görüntülerin kamuoyunda yarattığı tepki ve takip, polis müdahalesinin hızlanmasında etkili oldu. Konuyla ilgili soruşturma ve süreç takip edilmeye devam ediyor.

ESKİŞEHİR’DE BİR KADINI CADDE ORTASINDA DARP EDEN M.İ.İSİMLİ ŞAHIS POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI. ŞAHIS İŞLEMLERİ İÇİN SEVK MAHKEME TARAFINDAN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.