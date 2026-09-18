Dartla rehabilitasyon: kız çocukları madalya aldı, başsavcıyla oynadı

Tören ve kutlama:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Destek, Adaptasyon ve Rehabilitasyon Projesi (D.A.R.T.) kapsamında başarı elde eden kız çocukları için bir tebrik programı düzenlendi. Programda Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman çocuklara madalyalarını taktı ve hediyelerini verdi. Başsavcı Kocaman, daha sonra gençlerle birlikte dart oynadı.

Projenin işleyişi ve hedefleri:

Proje, 29 Nisan 2026 tarihinde imzalanan protokolle başlatıldı ve adli süreci devam eden, madde bağımlılığı tedavisi gören ve koruma altındaki kız çocuklarının sosyal rehabilitasyonuna katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda çocukların bulunduğu kuruluşa bir dart salonu kuruldu; antrenmanları, Dart Milli Takımı Antrenörü olan infaz ve koruma memurunun rehberliğinde düzenli biçimde yürütüldü.

Düzenli antrenmanlar sayesinde gençlerin boş zamanları yapılandırılırken, odaklanma, disiplin, öfke kontrolü ve özgüven gibi becerilerde gelişme sağlandı. Antrenmanlara düzenli katılan 7 genç lisanslı sporcu olarak kaydedildi.

Turnuva sonuçları ve kuruluş desteği:

Projeden çıkan sportif sonuçlar da kısa sürede görüldü: biri 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen turnuvada il ikincisi, bir diğer genç ise il üçüncüsü oldu. Ayrıca 14 Eylül tarihinde düzenlenen bir diğer turnuvaya 4 genç katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, iş birliği kapsamında çocukların kaldığı binanın boya ve badana işlemlerinin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından görevlendirilen kişilerce tamamlandığını belirtti. Sökmen, dart eğitiminin ardından çocukların Türkiye genelinde başarılar elde ettiğini ve çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Sökmen'in ifadeleri şöyle: 'Çocuklarımız devlet korumasında olan çocuklar ve burası güçlendirilmiş bakım modeliyle hizmet veren bir kuruluş. Burada 24 saat hizmet veren bir kadın polisimiz var. Herhangi bir olumsuz durumda doğrudan müdahale ediyor. Psikologlarımız da kızlarımızla zaman zaman görüşüyor. Çocuklarımızı ve gençliğimizi daha iyi yetiştirip topluma faydalı birer fert olarak kazandırmak için uğraşıyoruz. Çocuklarımız yaptıkları işlerdeki başarılarıyla bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor.'

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ise programda gençleri tebrik ederek şunları söyledi: 'Çocuklarımızın başarılarını kutlamak için geldik, çok da mutlu olduk. Çocuklarımız burada sportif faaliyette öne çıkmışlar. Dart şampiyonalarına katılmışlar, dereceye girmişler. Adli süreçte olan çocuklar diyoruz ama elde edeceğimiz çok şey var. Biz onların bir ailesi olduk, hep beraberiz bundan sonra. Onları tebrik etmeye, başarılar dilemeye geldik.'

Program, hem bireysel gelişimi hem de kurumsal iş birliğinin sonuçlarını gösteren somut örneklerden biri olarak değerlendirildi; proje kapsamında sağlanan spor ve bakım desteğinin devam edeceği bildirildi.

Dartta dereceye giren kız çocuklarına Başsavcıdan tebrik