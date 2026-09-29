Dolar 48,9940 +0,02%
Euro 55,5836 -0,22%
Bist 12.451,56 -1,12%
Altın Gram 6.581,31 +0,23%
EUR/USD 1,1340 -0,28%
Brent Petrol 97,58 -0,26%
--°

Datça Emecik'te kontrolden çıkan otomobil bariyere çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Datça ilçesi Emecik Mahallesi'nde 05.40'da bariyere çarpıp takla atan Chery marka otomobilde 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Datça Emecik'te kontrolden çıkan otomobil bariyere çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Olayın gelişimi:

Kaza, bugün saat 05.40 sıralarında Muğla'nın Datça ilçesi Emecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki M.D. idaresindeki Chery marka, 48 BC 164 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak yoldan çıktı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, araçta bulunan 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılanlardan Mustafa Alkan (20) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların; M.D. (24), B.T. (19) ve İ.E.S. (22) olduğu ve hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma:

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre kazanın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili çalışmaların ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

DATÇA İLÇESİNDE CHERY MARKA ARACIN BARİYERLERE ÇARPARAK YOLDAN ÇIKMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

DATÇA İLÇESİNDE CHERY MARKA ARACIN BARİYERLERE ÇARPARAK YOLDAN ÇIKMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nusaybin'de itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 kişi balkondan kurtar...
images

Hudut kartalları Van hattında 412 bin 741 gram uyuşturucu ele geçirdi
images

Sürüş koşullarının bozulduğu yolda hafif ticari araç yan yattı
images

D-100'de toprak kayması: İstanbul yönünde trafik kontrollü akıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nevşehir'de umut ve lezzet: İyilikle Pişen Hayatlar atölyesi kadınların mesleki becerilerini güçlendirdi

rıza seyyar, manisa ticaret borsası başkanlığı için aday olduğunu açıkladı

Hudut kartalları Van hattında 412 bin 741 gram uyuşturucu ele geçirdi

Şanlıurfa'da ilk buluşma: KAAN mock-up'ı TEKNOFEST Güneydoğu'da sergilenecek

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan