Datça'da gaziler için saygı ve vefa töreni

Datça'da 19 Eylül kapsamında anma töreni düzenlendi

Muğla’nın Datça ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen tören, şehit ve gaziler için saygı, minnet ve vefa duygularının öne çıktığı bir programla gerçekleşti. Anıt töreni, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Datça Belediyesi ve Muharip Gaziler Derneği Datça Temsilciliği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Törenin akışı:

Programda ilk olarak çelenk sunumu yapıldı, ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Törene Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Garnizon Komutanlığı temsilcileri, Belediye Başkanı Aytaç Kurt, protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, tören konuşmaları ve şiir dinletisiyle sona erdi.

Kıbrıs Gazisi Erdal Candan'ın mesajları:

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Kıbrıs Gazisi Emekli Deniz Kurmay Albay Erdal Candan, 19 Eylül'ün gaziliğin taşıdığı anlamı hatırlattığını belirtti. Candan, "19 Eylül Gaziler Günü, Aziz Vatanımızın bağımsızlığı ve bekası uğrunda canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür" sözleriyle tarihin ve fedakarlığın önemine vurgu yaptı.

Candan, sözlerinde 19 Eylül 1921 tarihinin, Mustafa Kemal Atatürk'e verilen Mareşal rütbesi ve Gazi unvanıyla gaziliğin anlamının pekiştiğini hatırlattı. Gaziler ile şehitlerin Cumhuriyetin teminatı olduğuna dikkat çekerek, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerine sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, terör olaylarında yaşamını yitiren asker, polis, güvenlik korucusu ve siviller de rahmet ve minnetle anıldı.

Gençlere seslenen Candan, Kıbrıs Türk halkı için mücadele eden gaziler ve mücahitlerin büyük fedakarlıklar yaptığını belirterek, "Emanete sahip çıkınız" çağrısında bulundu. Konuşmanın sonunda Candan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal eden gaziler ile şehitleri andı, hayatta olan gazilere esenlik diledi ve katılımcılara teşekkür etti.

Tören programında öğrenci Ece Selçuk tarafından 19 Eylül Gaziler Günü'ne ilişkin şiir de seslendirildi. Konuşmalar ve anma etkinliklerinin tamamlanmasının ardından program sona erdi.

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENDE, ŞEHİTLER RAHMET VE MİNNETLE ANILIRKEN GAZİLERİN VATAN İÇİN ORTAYA KOYDUĞU FEDAKARLIKLAR BİR KEZ DAHA VURGULANDI.