Dolar 49,5243 +0,11%
Euro 55,7019 +0,31%
Bist 11.776,04 -2,44%
Altın Gram 6.701,91 +0,94%
EUR/USD 1,1240 +0,17%
Brent Petrol 102,71 -0,45%
--°

Datça’da Knidos kazı ekibinin restoratörü evinde ölü bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde Knidos Ören Yeri'nde restorasyon yapan Murat Karatağ evinde ölü bulundu; cenazesi morga kaldırıldı, otopsi ve soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Datça’da Knidos kazı ekibinin restoratörü evinde ölü bulundu

Datça’da Knidos kazı ekibinin restoratörü evinde ölü bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde, Knidos Antik Kenti kazı ekibinde restoratör olarak görev yapan Murat Karatağ, sabah işine gelmemesi üzerine arkadaşları tarafından evinde kontrol edildiğinde ölü bulundu.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Karatağ sabah mesaiye gelmeyince durumu merak eden ekip arkadaşları adresine gitti. Yapılan kontrolde Karatağ'ın odasında hareketsiz halde olduğu tespit edildi ve durum hemen yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Karatağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından cenaze, işlemler için Datça Belediyesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve otopsi:

Yetkililer, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılacağını, olayla ilgili olarak ise soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Karatağ'ın Knidos Ören Yeri'ndeki restorasyon görevine ilişkin iletişim ve çalışmalar yetkililerce not edildi.

Olayla ilgili resmi makamların yürüttüğü soruşturma sürdükçe, yetkililerden gelecek açıklamalar doğrultusunda yeni bilgiler paylaşılacak.

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNDE KNİDOS ANTİK KENTİ KAZI EKİBİNDE RESTORATÖR OLARAK GÖREV YAPAN MURAT...

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNDE KNİDOS ANTİK KENTİ KAZI EKİBİNDE RESTORATÖR OLARAK GÖREV YAPAN MURAT KARATAĞ, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gençlerin kayığıyla Sakarya'da camiden tahliye
images

Jandarma 22 ilde eş zamanlı operasyonla DEAŞ'in finans ve propaganda kanallarını...
images

Üç yıl sonra delillendirilen soruşturma: Kemalpaşa'da Ömer Şenol davasında 4 tut...
images

Ayazağa’da dükkanlarda çamur temizliğiyle toparlanma sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Jandarma 22 ilde eş zamanlı operasyonla DEAŞ'in finans ve propaganda kanallarını hedef aldı

Asırlık mezarlardan şehitliğe: Saimbeyli'de iki kardeşin anısı yaşatılıyor

Üç yıl sonra delillendirilen soruşturma: Kemalpaşa'da Ömer Şenol davasında 4 tutuklama

Geminbeli tüneli'ne yeni tarih: kasımda açılması hedefleniyor

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı