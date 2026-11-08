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Datça'da Körmen sahili'nde bulunan cansız bedenin kimliği tespit edildi

Datça Körmen Sahili'nde bulunan erkek cesedinin Burdur nüfusuna kayıtlı Emirhan Deniz olduğu belirlendi; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Datça'da Körmen sahili'nde bulunan cansız bedenin kimliği tespit edildi

Datça Körmen sahili'nde bulunan cesete ilişkin gelişmeler

Muğla'nın Datça ilçesindeki Körmen Sahili'nde sabah saatlerinde bir kişinin hareketsiz olduğu yönünde ihbar yapıldı. Vatandaşlar tarafından saat 08.40 sıralarında bildirilen olay üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler ilk olarak sahilde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yapılan tespitler sonucunda bulunan cansız bedenin kimliği belirlenmeye çalışıldı ve adli işlemler başlatıldı.

tespit edilen kimlik ve ilk bulgular:

Yapılan incelemeler sonucu cesedin Burdur nüfusuna kayıtlı Emirhan Deniz'e ait olduğu tespit edildi. Gencin denizde yaklaşık 4-5 gündür bulunduğu değerlendirilirken, olay yerindeki ilk incelemelerin ardından cenaze morga kaldırıldı.

soruşturma ve takip edilen prosedürler:

Bölge jandarma birimleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Yetkililer, kesin ölüm nedeni ve olayın oluş şekline ilişkin belirleyici bulgular için adli tıp incelemelerinin sonuçlarını bekliyor. Olayla ilgili detaylı çalışmaların tamamlanmasının ardından ek açıklama yapılacağı belirtildi.

DATÇA İLÇESİNDEKİ KÖRMEN SAHİLİ’NDE SABAH SAATLERİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU.

DATÇA İLÇESİNDEKİ KÖRMEN SAHİLİ’NDE SABAH SAATLERİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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