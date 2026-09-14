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Datça'da park tartışması yargıya taşındı araç çizildi iddiası karşılıklı suçlamaya dönüştü

Muğla Datça’da park edilen aracın silecekleri kaldırıldığı ve kaportada çizikler oluştuğu iddiası iki tarafın karşılıklı suçlamalarını ve yargı sürecini gündeme getirdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Datça'da park tartışması yargıya taşındı araç çizildi iddiası karşılıklı suçlamaya dönüştü

Olayın ayrıntıları:

Olay, geçtiğimiz Ağustos ayında Muğla’nın Datça ilçesi Mercan Plajı mevkii Pir Sultan Sokak’ta meydana geldi. İzmir Barosu üyesi avukat Uğur Özer, eşi ve arkadaş grubuyla denize gittiği sırada belediyeye ait kamu yoluna park ettiği aracına yaklaşık 5 saat sonra döndüğünde ön sileceklerin kaldırıldığını ve kaporta üzerinde derin çizikler gördüğünü belirtti.

Özer, aracında bulunan 24 saat kayıtlı güvenlik kamerasındaki görüntüleri inceleyerek bir şahsın önce silecekleri kaldırdığını, ardından aracın kaportasını çizdiğini tespit ettiğini iddia etti. Bunun üzerine bölgeye polis çağrıldı ve olayla ilgili tutanak tutuldu.

Mağdurun iddiaları:

Uğur Özer, kameraya yansıyan görüntüler doğrultusunda kimlik tespiti yapıldığını ve söz konusu kişinin geçmiş dönem İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’un eşi Prof. Dr. Fazıl Mustafa Cesur olduğunu öne sürdü. Özer, şahısların kendilerine "Site yönetimi kararı aldık, silecekleri kaldırırız" şeklinde savunma yaptıklarını; kendilerinin ise tazminat talep edince hakaret edildiğini ifade etti.

Özer, araçta 2023 model olduğunun belirtildiği hasar nedeniyle mağduriyet yaşadığını, önce zararın karşılanmasını istediğini, ancak karşı tarafın taleplerini reddettiğini ve bunun üzerine savcılığa şikayette bulunduğunu dile getirdi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Savunma ve karşı suçlamalar:

Aylin Cesur ise iddiaları sert bir dille reddetti. Cesur, söz konusu aracın site kapısına şekilde park edildiğini, bunun site giriş çıkışlarını engellediğini belirterek eşinin ve site sakinlerinin daha önce benzer tehlikeler nedeniyle tedbir amaçlı silecek kaldırma uygulaması yaptığını savundu.

Cesur, kamera görüntülerinde kendilerinin aracı çizdiğine dair herhangi bir kare bulunmadığını, aksine avukatın kişisel görüntüleri Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanuna aykırı şekilde paylaştığını iddia etti. Ayrıca karşı tarafın kendilerine yönelik şantaj ve hakaret içeren ifadelerde bulunduğunu öne sürerek hukuki süreci başlattıklarını belirtti.

Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olurken, iddiaların ispatı ve suçlamaların doğrulanması için adli sürecin sonucu bekleniyor. Olayın tutulmuş tutanakları, güvenlik kamerası kayıtları ve tanık ifadeleri soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

MUĞLA&#039;NIN DATÇA İLÇESİNDE TATİL YAPAN İZMİRLİ AVUKAT UĞUR ÖZER&#039;İN OTOMOBİLİ, KAMUYA AÇIK BİR...

MUĞLA'NIN DATÇA İLÇESİNDE TATİL YAPAN İZMİRLİ AVUKAT UĞUR ÖZER'İN OTOMOBİLİ, KAMUYA AÇIK BİR SOKAĞA PARK EDİLDİĞİ GEREKÇESİYLE İDDİAYA GÖRE ESKİ İYİ PARTİ ISPARTA MİLLETVEKİLİ A.C.’NİN PROFESÖR EŞİ F.M.C. TARAFINDAN ÇİZİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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