Davutkadı'ya yeni nefes: kentsel dönüşümde ikinci etap temel atıldı

Davutkadı’da dönüşüm sürüyor

Yıldırım Belediyesi, kentin en eski yerleşimlerinden Davutkadı Mahallesi'nde sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir aşamaya daha ulaştı. Davutkadı Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap'ın temel atma töreni düzenlendi ve projenin bir sonraki inşaat safhası resmen başladı. Törene Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba, AK Parti il ve ilçe temsilcileri, milletvekilleri, kaymakam, muhtarlar, hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı.

Projenin kapsamı ve sayıların dağılımı:

Toplamda yaklaşık 21 bin metrekarelik bir alanı kapsayan proje kapsamında, birinci ve ikinci etaplar farklı yoğunluklarda uygulanıyor. Birinci etapta yıkılan 86 bağımsız bölüm yerine 81 daire ve 1 dükkan inşa edildi ve bu etapta çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. İkinci etapta ise daha önce yıkımı yapılan 196 bağımsız bölümün yerine 148 daire ve 6 dükkan yapılacak. Belediye verilerine göre iki etap tamamlandığında bölgede toplam 7 blokta 236 bağımsız bölüm (229 daire, 7 dükkan) oluşturulmuş olacak.

Başkan Oktay Yılmaz, hak sahipleriyle yürütülen çalışmalarda yaklaşık yüzde 90 oranında uzlaşma sağlandığını vurguladı. Proje sahasında daha önce 301 hak sahibinin, 95 mevcut binanın ve 282 bağımsız bölümün bulunduğu, dönüşüm sürecinde ise bu yapıların tamamının yıkımının gerçekleştirildiği aktarıldı.

Yeşil alan, sosyal donatı ve kenti yeniden planlama:

Projede sadece konut üretmenin hedeflenmediği, aynı zamanda yaşam kalitesini artıracak alanların planlandığı öne çıkarıldı. Projenin toplam alanının önemli bir bölümüne yeşil alan, yürüyüş yolları ve ortak kullanım alanları ayrıldı; proje kapsamında yaklaşık 11 bin metrekarelik bölümün bu amaçla tasarlandığı belirtildi. Başkan Yılmaz, "Bugün sadece bir binanın temelini atmıyoruz; yıllardır beklenen bir değişimin, dönüşümün ve yenilenmenin temelini atıyoruz" diyerek kentsel dönüşümün sosyal boyutuna vurgu yaptı.

Yıldırım yönetiminin Davutkadı ve çevresini daha geniş çerçevede ele aldığı bilgisi de paylaşıldı. Mevcut planda yaklaşık 9 bin metrekare olan yeşil alanın, yürütülen planlamayla 24 bin metrekareye çıkarılacağı, sosyal ve teknik altyapı alanlarının ise yaklaşık 11 bin metrekareden 41 bin metrekareye yükseltileceği ifade edildi. Bu yaklaşımın hedefi; ulaşımı güçlendirmek, altyapıyı geliştirmek ve süreklilik gösteren açık alan sistemi oluşturmak olarak açıklandı.

Ayrıca Başkan Yılmaz, Davutkadı çalışmaları sürerken Yediselviler Mahallesinde de yaklaşık 3,4 hektarlık alanda 18. madde imar uygulaması çalışmalarının başlatıldığını, bölgede bulunan yaklaşık 190 yapıyı kapsayan planda 4 bin metrekare park, 1.000 metrekare belediye hizmet alanı ve 19 bin metrekare konut alanı oluşturulduğunu belirtti.

Yerel yönetim, siyasi destek ve güven vurgusu:

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Yıldırım Belediyesi ve ekibinin saha tespitleriyle vatandaş katılımını sağlayarak çalıştığını söyledi; proje için belediye ve hükümet desteklerinin sürdüğünü ifade etti. Ala, konuşmasının bir bölümünde kamuoyunda tartışılan bazı konulara ilişkin değerlendirmelerde de bulundu ve yerel yönetimin çalışmalarına güven telkin etti.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba ise kentsel dönüşümün zorluğuna dikkat çekerek deprem gerçeğiyle yaşayan bir kent için güvenli yapılaşmanın hayati önem taşıdığını, bu nedenle çalışmaların bilimsel esaslara ve doğru şehircilik ilkelerine göre yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Davutkadı Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap’ın temeli atıldı ve projenin bir sonraki inşaat sürecine geçildi. Belediye yetkilileri, birinci etabın tamamlanmasıyla konut teslimlerinin kasım ayında başlamasının planlandığını belirterek hak sahiplerinin mümkün olan en kısa sürede yeni ve güvenli konutlarına kavuşmasını hedeflediklerini ifade ettiler.

Yıldırım’da dönüşüm, yalnızca yapıların değil, yaşamın da yeniden tasarlanması hedefine odaklanılarak sürdürülüyor; Davutkadı temelinin atılması bu geniş perspektifin önemli bir parçası olarak gösteriliyor.

YILDIRIM’I GÜVENLİ BİR GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞMALARINA DEVAM EDEN YILDIRIM BELEDİYESİ, DAVUTKADI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 2. ETRAP’ININ TEMELİNİ ATTI.