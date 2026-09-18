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Davutlar’da baskın: Kuşadası’nda bin 100 gram metamfetamin ele geçirildi

Aydın jandarması, Kuşadası Davutlar Mahallesi’ndeki adreslere düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 kilo 100 gram metamfetamin ile üç şüpheliyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Davutlar’da baskın: Kuşadası’nda bin 100 gram metamfetamin ele geçirildi

Kuşadası jandarma operasyonu:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda Davutlar Mahallesi’nde belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Yapılan planlı aramalar sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ve delil niteliğinde materyal ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilenler:

Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 1 kilo 100 gram metamfetamin ile birlikte, ayrıca yaklaşık 2,5 gram metamfetamin, 29 adet Lyrica hap, 1 adet hassas terazi ve 1 adet bong aparatı bulundu. Aramalarda ayrıca 14 adet 9 milimetre çapında mermi de ele geçirildi.

Gözaltılar ve soruşturma:

Operasyon kapsamında F.C. (36), R.G. (24) ve Ş.S. (26) isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bulunan maddeler ve deliller emniyete alınırken, jandarma olayla ilgili adli ve idari soruşturmayı sürdürüyor.

Yetkililer, bölgede uyuşturucuya karşı mücadeleyi yoğunlaştırdıklarını ve benzer operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Olayla ilgili incelemeler ile ele geçirilen maddelerin kaynağı ve ticaret zincirine ilişkin çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİNE YÖNELİK...

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN, ADRESLERDE YAPILAN ARAMALARDA 1 KİLO 100 GRAM METAMFETAMİN İLE ÇEŞİTLİ SUÇ UNSURLARI ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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