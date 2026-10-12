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Dayanıklılık vurgusu: iş birliğiyle küresel enerji piyasalarının sınanması

Bakan Bayraktar, Riyad'daki Dünya Petrol Kongresi'nde enerji güvenliğinin öncelik olduğunu vurgulayıp, geniş kapsamlı iş birliğiyle piyasa dayanıklılığının gösterilebileceğini söyledi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:55

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Merve Çelik

Dayanıklılık vurgusu: iş birliğiyle küresel enerji piyasalarının sınanması

Riyad buluşmasında enerji güvenliği gündemin üst sırasına çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan'da düzenlenen "Enerjinin Geleceği" temalı Dünya Petrol Kongresi Bakanlar Açılış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, enerji güvenliğinin bir numaralı öncelik haline geleceğini vurguladı. Bayraktar, toplantının aynı zamanda Suudi Arabistan’a destek ve dayanışma amacı taşıdığını belirterek, enerji dünyasının karşılaştığı çok boyutlu zorlukların altını çizdi.

Küresel çalkantılar ve dayanıklılık çağrısı:

Bayraktar konuşmasında pandemiden Rusya-Ukrayna krizine, tedarik zinciri aksaklıklarından sermaye maliyetindeki artışa kadar sıraladığı sorunlara dikkat çekti. Ayrıca Körfez ve İran kaynaklı son gelişmelerin enerji piyasalarını zorladığını belirterek, "Geniş kapsamlı iş birliği sayesinde uluslar, ülkeler ve şirketler olmak üzere bizler, dünyada enerji piyasalarının ne kadar dayanıklı olduğunu gösterebiliriz" sözleriyle kolektif yaklaşım çağrısında bulundu.

Yatırımlar ve bölgesel bağlantıların rolü:

Bakan, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz alanına yönelik yatırımlarını; üst akıştan orta akışa, yer altı depolama tesislerine ve yeniden gazlaştırma terminallerine kadar uzanan projelerle sürdürdüğünü aktardı. Türkiye içindeki ve dışındaki açık deniz operasyonlarına ayrılan kaynaklara vurgu yapan Bayraktar, karşılıklı bağlantılar ve daha fazla entegrasyonun çeşitlendirme açısından kritik olduğunu belirtti. Bu çerçevede Irak ve Suriye ile sunulan projelerin, petrol, doğal gaz ve elektrik alanlarında karşılıklı bağlantı kapasitelerini artırmaya yönelik olduğunu ifade etti.

İklim hedefleri ve uluslararası sorumluluk:

Enerji güvenliğinin yanı sıra iklim politikalarının tutarlılığına da değinen Bayraktar, doğru strateji olmadığında güvenliğin sağlanmasının güçleşeceğini söyledi: "Enerji güvenliği, özellikle bu çalkantılı dönemlerde doğru bir şekilde ele alınmazsa akıllı bir strateji izlemek pek mümkün olmaz." Türkiye'nin 2053 yılında karbon salımını sıfıra indirme hedefini anımsatan Bakan, ayrıca Türkiye’nin 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31)'ı düzenleyeceğini hatırlatarak katılımcılara "Artık sadece konuşmak yerine harekete geçme zamanı geldi" mesajını ileteceklerini belirtti.

Riyad temasları ve ikili görüşmeler:

Toplantı sonrası Bayraktar, ikili temaslar gerçekleştirdi. Bu görüşmeler kapsamında Özbekistan Enerji Bakanı Sherzod Khodjaev, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadek ve Suudi Arabistan Enerji ve Sanayi ve Mineral Kaynaklar Bakanı Abdulaziz bin Salman AlSaud ile bir araya geldi. Ayrıca Riyad temasları çerçevesinde Baker Hughes CEO’su Lorenzo Simonelli ile görüşmeler gerçekleştirdi.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, SUUDİ ARABİSTAN&#039;DA GERÇEKLEŞTİRİLEN...

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, SUUDİ ARABİSTAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN "ENERJİNİN GELECEĞİ" TEMALI DÜNYA PETROL KONGRESİ BAKANLAR AÇILIŞ TOPLANTISI'NDA KONUŞTU

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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