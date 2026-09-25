Dolar 48,9599 +0,02%
Euro 55,8607 +0,34%
Bist 12.934,12 +0,36%
Altın Gram 6.827,80 +0,92%
EUR/USD 1,1404 +0,21%
Brent Petrol 98,52 -1,70%
--°

Dayanışma elini uzattılar: Karacabey GFB'den öğrencilere kırtasiye ve erzak desteği

Karacabey Genç Fenerbahçeliler, 125 kırtasiye çeki, 25 okul üniforması, 20 çift ayakkabı ve 40 erzak çekiyle öğrencilere ve ailelere destek verdi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Dayanışma elini uzattılar: Karacabey GFB'den öğrencilere kırtasiye ve erzak desteği

Karacabey GFB'den düzenli destek

Karacabey Genç Fenerbahçeliler (GFB), sosyal sorumluluk projeleri kapsamında öğrencilere ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dernek, her eğitim-öğretim döneminde gelenekselleşen desteklerini bu dönemde de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

yardım dağıtımı ve kapsamı:

Çalışmalar kapsamında 125 adet kırtasiye çeki, 25 okul üniforması, 20 çift ayakkabı ve 40 adet erzak çeki öğrenci ve ailelere teslim edildi. Hazırlanan paketler, yerel ekipler tarafından doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Karacabey Genç Fenerbahçeliler Başkanı Cem Eren yaptığı açıklamada, "Karacabey Genç Fenerbahçeliler olarak her eğitim öğretim döneminde yaptığımız kırtasiye çeklerini yerlerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Desteklerini bizlerden esirgemeyen iş insanlarımıza sonsuz teşekkürler" dedi.

gelecek dönemde hedefler:

Dernek, benzer sosyal sorumluluk projeleriyle ilçe genelinde dayanışmayı büyütmeyi ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam etmeyi planlıyor. Yerel katkı ve gönüllü desteğinin, bu tür girişimlerin sürdürülebilirliğinde belirleyici olduğu vurgulanıyor.

KARACABEY GENÇ FENERBAHÇELİLER (GFB), SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERE VE...

KARACABEY GENÇ FENERBAHÇELİLER (GFB), SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERE VE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YÖNELİK YARDIM ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. HER EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE GELENEKSEL HALE GETİRDİKLERİ DESTEKLERE DEVAM EDEN DERNEK ÜYELERİ, HAZIRLANAN YARDIMLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Merkezefendi'de çizgilerin anlattığı hayat: Yunus Can'ın portre sergisi
images

Gençlerin sesiyle anılan usta: Neşet Ertaş Gaziosmanpaşa'da yad edildi
images

Kapadokya’yı Japon seyahat rotalarına taşıma hedefi
images

Bakan Ersoy Türkçeyi tarihimizin ve ortak kimliğimizin taşıyıcısı olarak tanımla...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Soluk almanın önemi: çocukluktan başlayarak akciğer sağlığını korumak

Sakarya gişelerinde denetimde midye kaçakçılığı ve pasaportsuz küçükbaşlar ortaya çıktı

Mengen'de 'laf atma' tartışması şiddete dönüştü: 64 yaşındaki esnaf darbedildi

Çamlık’ta üç etap tamamlandı; Karaova’da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı