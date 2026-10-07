Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Dinçer Azaphan'tan Kırkağaç'ta anlamlı ziyaret

Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve iş adamı Dinçer Azaphan, Soma'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden Kırkağaçlı Kerim Ören'in oğlu 13 yaşındaki Yaşar Ören'i evinde ziyaret etti. Ziyaret, ailenin acısını paylaşmak ve genç Yaşar'a moral vermek amacıyla gerçekleştirildi.

görüşme ve verilen sözler:

Azaphan, daha önce İHA muhabiri aracılığıyla görüntülü konuştuğu Yaşar'a Galatasaray maçını izletme ve Victor Osimhen ile tanıştırma sözü vermişti. Kırkağaç'a gelmesi, ailenin ve özellikle Yaşar'ın yüzünde bir nebze olsun tebessüm oluşturdu. Azaphan, 'Yaşar'ı evinde ziyaret edip baş sağlığı dilemek istedim. Babası Kerim Ören'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Yaşar bundan sonra bizlere emanet. Onun için ne yapsak azdır' diye konuştu.

Azaphan, Yaşar'ın altyapıda oynadığını duyduğunu belirterek, 'İstanbul'a Osimhen ile tanışmaya geldiğinde alt yapı takımıyla antrenmanlara çıkıp kendini göstermesini ve ileride bir Osimhen bir Barış Alper Yılmaz olmasını isterim' dedi.

genç futbolcu ve yerel destek:

Ziyarette bulunan 13 yaşındaki Yaşar Ören, Dinçer Ağabey'in gelişiyle çok mutlu olduğunu söyledi: 'Dinçer ağabeyimin gelmesini beni çok mutlu etti. Gelirken eli boş gelmemiş. Bana forma da getirmiş. Çok teşekkür ederim. Osimhen ile tanışmak için İstanbul'a gideceğim.' Azaphan da ilgi ve alakalarından dolayı Ören ailesine ve Karakurt Mahalle Muhtarı Mehmet Eren'e teşekkür etti.

Ziyaret, yerel dayanışmanın ve sporun gençlere sağladığı motivasyonun somut bir örneği olarak değerlendirildi; aileye destek ve genç Yaşar'ın futbol hedeflerine ulaşması için verilen sözler öne çıktı.

DİNÇER AZAPHAN-YAŞAR ÖREN