Dayanışma ve proje taahhüdü: yılmaz’ın KKTC ziyareti

Cevdet Yılmaz’ın KKTC temasları ve mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi ve Lefkoşa Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, ziyaretin Anavatan ile garantör ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki özel ilişkilere işaret ettiğini belirterek, "tasada, kıvançta biriz" vurgusu yaptı.

Arama-kurtarma ve hukuki süreçler:

Yılmaz, 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasıyla ilgili olarak 3 Eylül’de KKTC’ye geldiklerini anımsattı. O günkü taziyeleri, çalışmaları yerinde gördüklerini ve kayıpların aileleriyle bir araya geldiklerini söyledi. Facianın ilk anından itibaren bütün imkanların seferber edildiğini, gece gündüz arama-kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü ve halen ulaşılamayan kazazedeler için yoğun çaba harcandığını vurguladı.

Hukuki boyutta KKTC’de adli yardımlaşma kapsamında süreçlerin başlatıldığını belirten Yılmaz, Adalet Bakanlığı ile işbirliği içinde çalıştıklarını ve sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap vermesi için her türlü gayreti sarf edeceklerini ifade etti.

Şehitlerin defni ve müze açılışı:

Yılmaz, 14 Ağustos 1974’te Atlılar’da katledilen ve kimliklendirme çalışmaları sonucunda kimlikleri belirlenen 15 şehidin devlet töreniyle defnedileceğini açıkladı. Ardından TİKA tarafından hayata geçirilen Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi’nin açılışının gerçekleştirileceğini söyleyerek, müze çalışmasının toplumsal hafızanın doğru şekilde oluşması ve yeni nesillerin geçmişin hakikatlerini görmesi açısından çok kıymetli olduğunu belirtti.

Yatırımlar, dijitalleşme ve enerji projeleri:

Ziyaretin ikinci gününde Cumhuriyet Meclisi’nde spor kompleksi lansmanı ve Güzelyurt’ta soğuk hava deposu açılışının yapılacağını aktaran Yılmaz, gençlerin ve tarım kesiminin mali işbirliğindeki önemine değindi. Meclisten geçen fiber altyapı projesinin, KKTC’nin dijital ada olma vizyonuna katkı sağlayacağını, vatandaşlara daha ucuz ve kaliteli hizmet sunduğunu ve işletmelerin rekabet gücünü artıracağını söyledi.

Yılmaz, Ada’ya doğal gaz getirilmesi projesini de önemli bir çalışma olarak nitelendirerek, bu tür insani ve hukuki projelere karşı çeşitli çevrelerden yükselen itirazların aslında yapılan işlerin doğruluğunu gösterdiğini, kim ne derse desin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refahını artıracak işleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

İki devletli gerçeklik ve dış ilişkiler eleştirisi:

Ada’da iki devlet gerçeğinin var olduğunu tekrarlayan Yılmaz, bunun görmezden gelinerek sağlıklı bir politika geliştirilemeyeceğini söyledi. İki devletin ortak menfaat ve meselelerde birlikte çalışabileceğini, Kıbrıs Türk halkını azınlık konumuna düşürmeye yönelik hiçbir çabanın başarılı olamayacağını belirtti.

Yılmaz, Rum kesiminin İsrail ile ilişkilerine de değinerek, "Rum kesiminin son dönemlerde özellikle, soykırımdan dolayı uluslararası mahkemeler önünde yargılanan Netanyahu hükümetiyle geliştirdiği ilişkiler... Böyle bir işbirliği içine girebilen bir zihniyetin 1974 Barış Harekatı olmasaydı neler yapıyor olacağını tahmin edebiliriz" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Kuzey Kıbrıs Türk halkına güvence vererek, Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür ve her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanındadır mesajını yineledi.

Yılmaz, Ada’ya yönelik diğer bazı ülkelerin hesaplarının temelsiz olduğunu, bu tür çalışmaların huzur ve istikrarı zedelediğini; Barış Harekatı’nın ise 50 yılı aşkın süredir adaya huzur, istikrar ve kalkınma getirdiğini belirterek, KKTC’yi hak ettiği uluslararası statü ve kalkınmışlık düzeyine yükseltmek için Türkiye’nin her türlü desteği vermeye devam edeceğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL İLE DÜZENLEDİĞİ ORTAK BASIN TOPLANTISINDA, KONUŞTU.