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Dayanışmayla kışa hazırlık: Batmanlı kadınların imece geleneği

Batman'daki 19 Mayıs ÇATOM'da kursiyer kadınlar imeceyle turşu ve reçel hazırlayarak hem ev ekonomisine katkı sağladı hem de sosyal dayanışmayı güçlendirdi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dayanışmayla kışa hazırlık: Batmanlı kadınların imece geleneği

Dayanışmayla kışa hazırlık: Batmanlı kadınların imece geleneği

Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı 19 Mayıs Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) kursiyerleri, kışlık hazırlıklarını imece usulüyle gerçekleştirdi. Merkezde bir araya gelen kadınlar, bir yandan dayanışma ruhunu yaşatırken bir yandan da üretime katılımı artırmayı hedefledi.

yerel üretim ve geleneksel yöntemler:

Kursiyer kadınlar taze sebze ve meyveleri işleyerek turşu kurdu ve reçel hazırladı. Etkinlik sırasında geleneksel kışlık hazırlık yöntemleri paylaşıldı, üretim süreçleri ortaklaşa yürütüldü ve bilgi aktarımı sağlandı.

sosyal ve ekonomik etkiler:

Dayanışma içinde yürütülen çalışmalar, kadınlara birlikte üretmenin verdiği mutluluğu yaşatırken ev ekonomisine de somut katkı sundu. Etkinliklerin kadınlar arasındaki sosyal bağları güçlendirdiği vurgulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif rol almasını destekleyen benzer etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.

KADINLAR KIŞLIK HAZIRLIKLARINI DAYANIŞMAYLA YAPTI

KADINLAR KIŞLIK HAZIRLIKLARINI DAYANIŞMAYLA YAPTI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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