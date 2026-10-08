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Dazkırı'da büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşı kampanyası başlatıldı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş hayvanları şap hastalığına karşı gezici aşılama çalışması başlattı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Dazkırı'da büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşı kampanyası başlatıldı

Şap aşı çalışması sahada

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde, hayvan sağlığını korumaya yönelik kapsamlı bir şap aşı kampanyası başlatıldı. Çalışma, ilçedeki büyükbaş hayvanların şap hastalığına karşı korunmasını sağlamayı hedefliyor.

Saha çalışması ve uygulama:

Uygulamayı yürüten ekipler, Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerinden oluşuyor. Ekipler ilçe genelindeki hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek büyükbaş hayvanların aşılanmasını sahada gerçekleştiriyor; böylece aşı uygulamaları doğrudan işletme koşullarında, hayvanlara uygun şekilde uygulanıyor.

Hedefler ve önemi:

Çalışmanın öncelikli amaçları arasında hayvan hastalıklarının önlenmesi, bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınması ve yayılma riskinin azaltılması bulunuyor. Bu girişim, hem hayvan sağlığını hem de üreticilerin geçim kaynaklarını korumaya katkı sağlayacak nitelikte planlandı.

Yetkililer, aşılamanın düzenli takibi ve gerektiğinde ek önlemlerle kampanyanın devam edeceğini belirtiyor. Sahadaki uygulamalarla birlikte hastalıkların erken tespiti ve hızlı müdahale imkanları da güçlendirilecek.

AFYONKARAHİSAR’IN DAZKIRI İLÇESİNDE HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARININ...

AFYONKARAHİSAR’IN DAZKIRI İLÇESİNDE HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA BÜYÜKBAŞ HAYVANLARA YÖNELİK ŞAP AŞILAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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