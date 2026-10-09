Dazkırı'da canlı hayvan naklinde kapsamlı yol denetimi

Denetimlerin kapsamı

Dazkırı ilçesinde, canlı hayvan nakli gerçekleştiren araçlara yönelik yol kontrol ve denetimleri gerçekleştirildi. Denetimleri yürüten ekipler arasında Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri yer aldı.

Uygulama sırasında hayvan sevklerine ilişkin belge ve kayıtlar ile nakil şartları titizlikle incelendi. Kontrollerde araçların uygunluğu, belge eksikliği ve kayıt düzenine dikkat edildi.

Amaç ve öncelikler

Yetkililer denetimlerin amacının hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi olduğunu vurguladı. Denetimler aynı zamanda hayvan refahının korunması ve güvenli naklin sağlanması hedefleri etrafında şekillendi.

Çalışmaların Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında yürütüldüğü ve il genelinde kontrol ve denetim faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’IN DAZKIRI İLÇESİNDE CANLI HAYVAN NAKLİ GERÇEKLEŞTİREN ARAÇLARA YÖNELİK YOL KONTROL VE DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.