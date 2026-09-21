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De la Fuente ile İspanya uzun vadeli döneme girdi

İspanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Luis de la Fuente ile sözleşmeyi 2032'ye kadar uzattı; federasyon oy birliğiyle karar aldı, takım 2026 Dünya Kupası şampiyonu.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:32

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EDİTÖR: Kerem Güneş

De la Fuente ile İspanya uzun vadeli döneme girdi

federasyon duyurusu:

İspanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Luis de la Fuente ile sözleşmenin 2032 yılına kadar uzatıldığını resmen açıkladı. Açıklamada, Rafael Louzan başkanlığındaki İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yenilemeyi oy birliğiyle kabul ettiği belirtildi.

de la Fuente'in görev süresi ve profili:

Kariyerindeki son dönemde milli takımın başında başarılı bir grafik çizen 65 yaşındaki teknik adam, İspanya Milli Takımı ile 49 maçta görev yaptı. Bu maçlarda 39 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı ve maç başına 2.53 puan ortalaması yakaladı.

başarılar ve takımın durumu:

Fuente yönetiminde İspanya, görev süresi boyunca 1 UEFA Uluslar Ligi, 1 Avrupa Şampiyonası ve 1 FIFA Dünya Kupası zaferi yaşadı; özellikle 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu federasyonun yenileme kararında belirleyici oldu. Yönetimin oy birliğiyle aldığı bu adım, teknik ekip ve federasyon arasında istikrar mesajı veriyor.

İSPANYA FUTBOL FEDERASYONU, TEKNİK DİREKTÖR LUİS DE LA FUENTE’NİN SÖZLEŞMESİNİN 2032 YILINA KADAR...

İSPANYA FUTBOL FEDERASYONU, TEKNİK DİREKTÖR LUİS DE LA FUENTE’NİN SÖZLEŞMESİNİN 2032 YILINA KADAR UZATILDIĞINI DUYURDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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