Dolar 48,9150 -0,15%
Euro 55,6199 -0,16%
Bist 12.355,41 -1,88%
Altın Gram 6.579,66 +0,37%
EUR/USD 1,1348 -0,22%
Brent Petrol 96,18 -1,69%
--°

Deaş’ın finans hücresi İstanbul'da çözüldü: hesaplara milyonluk giriş

İstanbul'da DEAŞ finans hücresine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı; Akide İ.'nin hesabına 1.270.270 lira ve 276 bin dolar girişi tespit edildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Deaş’ın finans hücresi İstanbul'da çözüldü: hesaplara milyonluk giriş

İstanbul'da operasyonun ana hatları

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına ilişkin yürüttüğü soruşturmada önemli bir hücreyi çözdü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube birimlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, örgüt bağlantılı şahısların para trafiği MASAK kayıtlarına yansıdı ve buna göre operasyon kararı verildi.

Operasyonun detayları:

Yürütülen soruşturma kapsamında, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ihlali ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlamalarıyla bağlantılı olduğu belirlenen şahısların yakalanması hedeflendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı çalışmada toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.

Hesap hareketleri ve bulgular:

Soruşturmada özellikle yabancı uyruklu bir şüpheli olan Akide İ. ismi öne çıktı. Akide İ.'nin banka hesabına incelenen dönemde toplam 1 milyon 270 bin 270 lira giriş yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, hesabına yurt dışından kaynağı belirlenemeyen 276 bin Amerikan doları da aktarıldığı saptandı.

İddialara göre hücre, "yardım" adı altında toplanan paraları istismar ederek, DEAŞ tutuklularının ihtiyaçları bahanesiyle Akide İ.'nin hesabına yönlendirdi. Gelen paralardan bazıları cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarının hesaplarına kademeli olarak havale edildi; Kütahya Dumlupınar ve İstanbul Maltepe cezaevlerinde tutuklu iki örgüt mensubunun hesaplarına parça parça olmak üzere 100'er bin lira transfer edildiği belirlendi.

Bu tespitlerin ardından, sorgulanan şahısların içinde bulunduğu ve yabancı uyruklulardan oluştuğu belirtilen finans ağı deşifre edildi. Hücreye yönelik operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ile İstihbarat Şubesine bağlı ekiplerin birlikte çalışmasıyla tamamlandı.

Gözaltındaki şüpheliler ve elde edilen banka hareketleri üzerine adli ve idari süreçler ilerletilirken, soruşturma kapsamındaki diğer bağlantıların ve hesap incelenmelerinin sürdüğü öğrenildi. Emniyet yetkilileri, operasyonun örgütün finansman kanallarını kesmeye yönelik önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

DEAŞ’ın finans hücresinde çarpıcı para trafiği deşifre edildi

DEAŞ’ın finans hücresinde çarpıcı para trafiği deşifre edildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İslahiye'de kaybolan 17 büyükbaş kulak küpeleriyle sahibine kavuştu
images

Sağanak sonrası Kaplıkaya Deresi'nde su seviyesi belirgin şekilde arttı
images

Yüksek debi uyarısı: Kaplıkaya Deresi'nde hızlanan akıntı yaşamı etkiliyor
images

Namaz kargaşası camide silah sesiyle sonuçlandı: iki şüpheli adliyede

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli'de tekstil sektörü bir araya gelerek 2030 için yol haritası çizdi

İslahiye'de kaybolan 17 büyükbaş kulak küpeleriyle sahibine kavuştu

Gazze İslam Üniversitesi'nde açılış dersi: Özvar'dan eğitim ve yeniden inşa vurgusu

Ekonomik krizlere karşı ahlak eğitimi talebi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan