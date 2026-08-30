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Dedebağ keşkek hayrı 8 asırlık geleneğiyle binleri buluşturdu

Aydın Karacasu'da yaklaşık 8 asırdır süren Dedebağ Hayrı, 744. etkinliğinde 50 kazan keşkek, 1 ton biber turşusu ve 9 bin ekmekle binlerce kişiyi ağırladı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 19:14

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Dedebağ keşkek hayrı 8 asırlık geleneğiyle binleri buluşturdu

Karacasu'da yüzyıllık gelenek sürüyor

Aydın Karacasu ilçesinde yaklaşık 8 asırdır aralıksız devam eden Dedebağ Hayrı, bu yıl da binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Etkinlik, 37. Karacasu Afrodisias, Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali ile eş zamanlı gerçekleştirilen ve 744. kez düzenlenen Dedebağ Keşkek Hayrı kapsamında yapıldı.

Hazırlık ve ikram:

Etkinlikte toplam 50 kazan keşkek hazırlandı; bunun için bin 200 kilo et ve bin 200 kilogram buğday kullanıldı. Ayrıca ziyaretçilere 1 ton biber turşusu ve 9 bin adet ekmek dağıtıldı. Keşkek dağıtım noktasında vatandaşlar dörtlü kuyruklar oluşturarak sırayla ikramı aldı ve etkinlik boyunca hem lezzetin tadını çıkardı hem de uzun süredir görmedikleri komşu ve akrabalarıyla hasret giderdi.

Katılımcılar ve etkinlik programı:

Programa Karacasu Kaymakamı İsmail Battal ile birlikte, TBMM eski Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da katıldı. İlçe protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın bulunduğu alanda topluca dualar edilirken, semazen gösterisi de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Yerel sakinler ve yaylalara uzaktan gelen ziyaretçiler, yalnızca keşkek lezzeti için değil aynı zamanda bölgenin sakin atmosferinde vakit geçirmek ve geleneksel dayanışmayı görmek için kilometrelerce yol kat ettiklerini belirtti. Etkinlik boyunca emeği geçenlere teşekkür edilirken, Dedebağ Hayrı'nın katılımının her yıl arttığı vurgulandı.

AYDIN KARACASU İÇESİNDE 8 ASIRDIR SÜRDÜRÜLEN DEDEBAĞ HAYRI BİR KEZ DAHA BİNLERCE VATANDAŞI BİR...

AYDIN KARACASU İÇESİNDE 8 ASIRDIR SÜRDÜRÜLEN DEDEBAĞ HAYRI BİR KEZ DAHA BİNLERCE VATANDAŞI BİR ARAYA GETİRDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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