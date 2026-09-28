Dolar 48,9777 +0,13%
Euro 55,7128 -0,05%
Bist 12.460,05 -3,41%
Altın Gram 6.579,28 -3,31%
EUR/USD 1,1370 -0,20%
Brent Petrol 99,34 +1,95%
--°

Dedeman Parkı'nda nostalji esintisi: Melikgazi antika pazarı ilgi gördü

Melikgazi Belediyesi'nin Dedeman Parkı'ndaki antika pazarı, nadide eserler ve kültür-sanat etkinlikleriyle ziyaretçilere geçmişe yolculuk fırsatı sundu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Dedeman Parkı'nda nostalji esintisi: Melikgazi antika pazarı ilgi gördü

Dedeman Parkı'nda antika tutkunları buluştu

Melikgazi Belediyesi tarafından her ayın 4. Pazar günü Dedeman Parkı’nda kurulan Antika Pazarı, bu ay da koleksiyonerler ve nostalji severlerin yoğun ilgisini çekti. Ziyaretçiler, tarihî objeler arasından seçkin parçaları inceleyerek geçmişe kısa bir yolculuk yaptı.

Sergilenen parçalar:

Pazarda, geçmişin izlerini taşıyan mobilya, aksesuar, belge ve küçük eşyalar gibi nadide eserler sergilendi. Her bir parça ziyaretçilere görsel bir şölen sunarken, antika esnafı da koleksiyoncuların aradığı parçaları ulaştırma imkânı buldu.

Kültür-sanat ve toplumsal etki:

Etkinliğin, ilçenin sosyal hayatını canlandırma hedefi doğrultusunda düzenlendiğini vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hunat Mahallesi’nde hizmete açılan Dedeman Parkı'nın bu hafta koleksiyonerler ve nostalji meraklılarının buluşma noktası olduğunu belirtti. Başkan Palancıoğlu etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Melikgazi’mizde her hafta düzenlediğimiz kültürel etkinliklerle hemşehrilerimizi ortak değerler etrafında buluşturmaya devam ediyoruz. Hunat Mahallesi’nde hizmete sunduğumuz Dedeman Parkı, bu hafta koleksiyonerler ve nostaljiseverlerin buluşma noktası oldu. Geçmişin izlerini bugüne taşıyan birbirinden nadide parçaların sergilendiği etkinlikte, vatandaşlarımız zaman tünelinde keyifli bir yolculuğa çıktı. Antikacı esnafımızın ekonomisine katkı sunarken, antika meraklılarımızın da aradıkları özel eserlere kolayca ulaşmasını sağladık. Organizasyonumuza yoğun ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, nice güzel etkinlikte yeniden buluşmayı diliyorum."

Etkinliğe katılan antika esnafı ve antika severler, düzenleme için belediyeye teşekkür ederken, pazarın ilçenin kültürel canlılığına olumlu katkı sağladığını ifade etti. Melikgazi Belediyesi’nin düzenlediği bu tür organizasyonların, hem yerel ekonomi hem de kültürel farkındalık açısından önem taşıdığı vurgulandı.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN HER AYIN 4. PAZAR GÜNÜ DEDEMAN PARKI’NDA KURULAN ANTİKA PAZARI, BU...

MELİKGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN HER AYIN 4. PAZAR GÜNÜ DEDEMAN PARKI’NDA KURULAN ANTİKA PAZARI, BU AY DA ANTİKA TUTKUNLARININ VE KOLEKSİYONERLERİN AKININA UĞRADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

67 yaşında yeniden duymaya başladı, ameliyatla iletişimi geri kazandı
images

Yönetim kuruluna yapay zekâ ve kurumsal yönetim uzmanları katıldı
images

Fe-MOF tasarımı prostat kanseri hücre yanıtını değiştiriyor
images

Kuduz farkındalığı için Kayseri Devlet Hastanesi'nde personel eğitimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

67 yaşında yeniden duymaya başladı, ameliyatla iletişimi geri kazandı

Başkan Yüceer'den itfaiyeye yatırım: 108 yeni personel, 26 araçla müdahale güçleniyor

Samsunspor taraftarları: birlik çağrısı, kulüp sahipliği taraftarın hakkı

Bursa'da 15 Temmuz finali: gençler milli iradeyi sanatta anlattı

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi