Dedesinin öldüğü kazada sürücüye 5 yıl hapis

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 85 yaşındaki İsmail T. yaşamını yitirdi, beş kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak yargılanan sürücü Emre T. hakkında mahkeme, 'taksirle öldürme' suçundan ceza verdi.

Kaza ayrıntıları ve yaralanmalar:

Kaza, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda, Seyitgazi ilçesinin Kesenler ve Yeşiltepe mahalleleri arasında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinde ilerleyen Emre T. idaresindeki 26 B 1571 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İ.H.Y. idaresindeki 07 BZJ 429 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 26 B 1571 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 85 yaşındaki İsmail T. hayatını kaybetti; sürücüler Emre T. ve İ.H.Y. ile yolcular H.Y., C.Y. ve E.Y. yaralandı.

Mahkeme süreci ve karar:

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına sanık Emre T. ve avukatı katıldı. Savunmasında avukat, ölen kişinin müvekkilinin dedesi olduğunu belirterek, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili düzenlemesinden faydalanılması talebinde bulundu. Avukat ayrıca müvekkilinin köprücük kemiğinin kırıldığını, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde platin takıldığını, karşı tarafın maddi zararının sigorta şirketi tarafından ödendiğini ve araç göstergelerinin aşırı hız yapılmadığını gösterdiğini söyleyerek beraatini istedi.

Sanık Emre T., mahkeme heyetine son sözünde olayın istenmeyen ve üzücü olduğunu, kendisinin de bu kazada dedesini kaybettiğini belirterek adalete güvendiğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında 'taksirle öldürme' suçundan kusur durumu ve meydana gelen sonuçlar dikkate alınarak önce 6 yıl hapis cezası verdi. Heyet, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 5 yıl hapise düşürdü.

ESKİŞEHİR'İN SEYİTGAZİ İLÇESİNDE 85 YAŞINDAKİ DEDESİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI TRAFİK KAZASIYLA İLGİLİ "TAKSİRLE ÖLDÜRME" SUÇUNDAN YARGILANAN SÜRÜCÜ EMRE T., 5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI.