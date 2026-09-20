Defne'de 11 kilometrelik grup yolunda kapsamlı asfalt çalışması başladı

Çalışmanın kapsamı:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri, Defne ilçesinde yaklaşık 11 kilometrelik grup yolunda asfalt serim çalışmalarına başladı. Proje, Sinanlı, Balıklıdere, Bahçeköy, Yeşilpınar, Samankaya, Gümüşgöze, Harbiye ve Bostancık mahallelerini kapsıyor ve bu mahalleler arasındaki ana ulaşım hattını doğrudan etkiliyor.

HBB yetkilileri, çalışmanın Sinanlı Mahallesi'nden başladığını ve ekiplerin güzergâh boyunca asfalt serim faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi. Grup yolunun yenilenmesiyle birlikte hem yol standardının yükseltilmesi hem de güzergâhın daha düzenli bir görünüm kazanması amaçlanıyor.

Çalışma süreci ve hedefler:

Asfalt serimi tamamlandıktan sonra güzergâhta yol çizgi çalışmaları da yapılacak. Bu adımların hedefi; sürücü ve yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturmak olarak ifade ediliyor. Yenileme çalışmaları, grup yolunu kullanan yerel trafiğin akışını kolaylaştırmayı ve bakım maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

Ekiplerin aşamalı olarak ilerleyeceği belirtilirken, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki erişilebilirlik ve seyahat sürelerinde iyileşme bekleniyor. HBB'nin il genelinde yürüttüğü yol yapım programı kapsamında Defne'deki bu müdahale, bölgesel ulaşım ağının bütünlüğünü güçlendirmeye yöneliktir.

Vatandaşlar için beklenen etkiler:

Yolun yenilenmesi, mahalleler arası taşımacılık hizmetlerini kolaylaştıracak ve günlük yaşamda ulaşım konforunu artıracak. Ayrıca çizgi ve işaretlemelerin güncellenmesiyle gece sürüşleri ve yol güvenliğinde olumlu etkiler hedefleniyor. Yerel sakinler, çalışmanın tamamlanmasının ardından daha düzenli ve standartlara uygun bir grup yoluna kavuşacak.

HBB yetkilileri çalışmaların planlanan güzergâh boyunca koordineli şekilde yürütüleceğini ve çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun modern bir görünüme kavuşacağını vurguluyor.

DEFNE İLÇESİNDE 8 MAHALLEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN 11 KİLOMETRELİK GRUP YOLUNDA SÜRDÜRÜLEN ASFALT SERİM ÇALIŞMALARINDAN GÖRÜNTÜLER.