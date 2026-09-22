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Değirmen başında geçen 70 yıllık emek: tuzu öğüten usta

Gaziantep Oğuzeli'nde 84 yaşındaki Bekir İslamcan, 70 yıldır geleneksel değirmende tuz öğüterek geçimini sağlıyor ve unutulan bir mesleği yaşatıyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Değirmen başında geçen 70 yıllık emek: tuzu öğüten usta

Değirmen başında geçen yaşam

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Bekir İslamcan, yarım asrı aşkın süredir geleneksel yöntemlerle tuz öğütüyor. Yaklaşık 70 yıllık bu emek, hem onun geçimini sağlıyor hem de bölgedeki unutulmaya yüz tutmuş bir zanaatı canlı tutuyor. Her sabah evinin altındaki değirmenine giderek işe başlayan İslamcan, halkın sofralarına ulaşacak tuzu titizlikle hazırlıyor.

Geleneksel çalışma ve hazırlık aşamaları:

İslamcan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden temin ettiği tuzları önce yıkama ve dinlendirme işlemine tabi tutuyor. Üç aşamalı yıkama sürecinde birinci yıkamada zayiatın azaldığını, iki-üç yıkamada ise tuzun daha temiz hale geldiğini belirtiyor. Ardından dinlendirme ve değirmende öğütme işlemleriyle ürün satışa hazır hale getiriliyor. Müşterilerin ihtiyaçlarına göre genellikle 20-30 kilogramlık paketler hazırlanıyor.

İslamcan, tuz temini konusunda titiz davrandığını, 'Türkiye'nin neresinde temiz tuz varsa onu takip ettim' diyerek ifade ediyor. Konya ve Çankırı başta olmak üzere farklı bölgelerden getirilen tuzların hem yemeklik hem de sanayi kullanımına uygun olduğunu vurguluyor ve ürünleri temiz şekilde muhafaza ettiklerini söylüyor.

Mesleğin sürdürülebilirliği ve müşteri güveni:

İslamcan, ilçede bu işi sürdüren tek kişi olduğunu belirtiyor. Zaman içinde rakiplerin gelip işi bırakmalarını 'Bir araba tuz geliyor ama bir ayda, iki ayda bitmiyor; rakip çıkanlar da işi bıraktı' sözleriyle anlatıyor. Mesleğin ağır yükü nedeniyle çırak bulunmadığını; oğlunun ileride isterse bu işi sürdürebileceğini söylüyor.

Temizlik ve dürüstlüğün işinin merkezinde olduğunu söyleyen İslamcan, müşterilerine kendi sofrasına koymayacağı tuzu vermeyeceğini vurguluyor: 'Ben yemediğim tuzu vatandaşa yedirmem.' Bu yaklaşım, uzun yıllardır müşterisi olanların güvenini kazandırmış durumda.

Sadık Sağırekmekçi gibi düzenli müşteriler, market yerine doğrudan İslamcan'dan tuz almayı tercih ettiklerini belirtiyor: 'Yıllardır kendisini tanıdığımız için ve kalitesini bildiğimiz için devamlı burayı tercih ediyoruz.' Bu güven, hem üretim yönteminin hem de ustanın itibarının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Bekir İslamcan'ın değirmen başında geçen ömrü, geleneksel üretimin ve tüketici güveninin küçük ölçekli ama sürdürülebilir bir örneğini sunuyor. Değirmen, sadece tuz öğütülen bir yer değil; bölgesel bir geleneğin ve emeğin saklandığı mekân olmaya devam ediyor.

Değirmen başında geçen bir ömür

Değirmen başında geçen bir ömür

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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