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Delilleri sakladılar, karar ertelendi: aileye 5'er ay hapis

Edirne'de 15 yaşındaki Gülden Coni'nin ölümüyle ilgili soruşturmada, zanlının baba, anne ve teyzesi delilleri gizlemek suçundan 5'er ay hapis cezası aldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Delilleri sakladılar, karar ertelendi: aileye 5'er ay hapis

Dava ve mahkeme kararı

Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde 5 Nisan 2025 tarihinde 15 yaşındaki Gülden Coni'nin 30 bıçak darbesiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmanın zanlısı E.A. hakkında daha önce 19 yıl hapis cezası verilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında, cinayetle bağlantılı olarak zanlının babası D.A., annesi B.A. ve teyzesine "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan dava açıldı.

İddia edilen delil gizlemeleri

Mahkeme duruşmasında iddialar arasında, zanlının kanlı montunun teyze S.S. tarafından yıkandığı, olayda kullanılan bıçağın baba D.A. tarafından Tunca Nehri'ne atıldığı ve babanın motosikletle oğlunu evden alarak iş yerine getirdiği yer aldı. Anne B.A.'nın da şüphelilerle birlikte hareket ettiği ileri sürüldü. Bu iddialar doğrultusunda mahkeme, üç sanığa da 5'er ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Duruşma ve aile tepkileri

Duruşmaya hayatını kaybeden Gülden Coni'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Karar sonrası adliye önünde açıklama yapan abla Nurhan Alüzrek, "Kardeşimi 30 bıçak darbesiyle öldüren katilin ailesi, kardeşimi 8 saat boyunca ölüme terk ettiler. Kardeşimi o soğuk betonda bıraktılar. Verilen 5 aylık ceza bizi derinden üzdü" diyerek karara tepki gösterdi.

GÜLDEN CONİ

GÜLDEN CONİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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