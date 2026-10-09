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Delta yaşam kampı Bafra'da engelli ailelerine günlük hayata mola verdiriyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Bafra'daki Delta Yaşam Kampı, engelli bireyler ve ailelerine 2 gece 3 gün ücretsiz konaklama, etkinlik ve eğitim sunuyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Delta yaşam kampı Bafra'da engelli ailelerine günlük hayata mola verdiriyor

kampın sunduğu hizmetler:

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Bafra ilçesinin Doğanca bölgesinde hizmete açtığı Delta Yaşam Kampı, engelli bireyler ve ailelerine ücretsiz tatil imkânı sunuyor. Misafirler doğayla iç içe tesiste 2 gece 3 gün boyunca konaklıyor. Tesiste ücretsiz konaklama hizmetinin yanı sıra turizm gezileri, eğitimler ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor; kamp, ailelerin günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşarak birlikte vakit geçirmelerine olanak tanıyor.

belediyenin hedefi:

Samsun Büyükşehir Belediyesi, "Engelsiz Samsun" hedefi doğrultusunda özel bireylerin ve ailelerinin yaşamını kolaylaştıracak projeler geliştiriyor. Başkan Halit Doğan kampın bu anlayışla hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Engelsiz Samsun hedefiyle çıktığımız yolda şehrimizde engeller değil, imkânlar çoğalıyor. Özel bireylerimize ve ailelerine nefes olmak, hayatlarını kolaylaştırmak istiyoruz. Misafirlerimizi burada ağırlıyor, onların yanında olmaya çalışıyoruz. Yüzlerindeki her tebessüm, çalışmalarımız için en büyük motivasyon kaynağı" dedi.

ailelerin deneyimleri:

Kampa kızıyla birlikte katılan Arzu Likoğlu, tesiste güzel vakit geçirdiklerini ve projeden memnun olduklarını söyledi. Dokuz yıldır özel bir çocuğun annesi olduğunu belirten Likoğlu, kendilerini yalnız hissetmediklerini ifade ederek Başkan Halit Doğan’a teşekkür etti. Rabia Uzun ise Samsun’daki engelli hizmetlerinin ailelere önemli kolaylıklar sağladığını, Mavi Işıklar Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaz aylarında havuz tatili yapabildiklerini ve Delta Yaşam Kampı’nın annelere nefes alabilecekleri bir alan sunduğunu anlattı. Uzun, "Çocuklarımızla yoğun ve zor bir hayatımız var. Bu koşuşturma içinde bazen kendimizi unutabiliyoruz. Biz unutuyoruz ama Büyükşehir unutmuyor. Etkinlikler ve eğitimlerle bizi yalnız bırakmıyorlar" diye konuştu.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, “ENGELSİZ SAMSUN” HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA ENGELLİ BİREYLERİN VE...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, “ENGELSİZ SAMSUN” HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA ENGELLİ BİREYLERİN VE AİLELERİNİN YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRAN PROJELERİNİ SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA BAFRA İLÇESİNİN DOĞANCA BÖLGESİNDE HİZMETE AÇILAN DELTA YAŞAM KAMPI, ÖZEL BİREYLERE VE AİLELERİNE DİNLENME VE SOSYALLEŞME FIRSATI SAĞLIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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