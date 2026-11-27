çalışmanın kapsamı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü, Demetevler Mahallesi, Barış Parkı mevkiinde araç köprüsü imalatı gerçekleştirecek. Proje kapsamında ilk aşamada zemin kazı ve düzenleme çalışmaları yapılacak.

Çalışmaların planı ve süresi yetkililer tarafından açıklandı. Yapım çalışmaları, program doğrultusunda 30 Kasım-29 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve saha hazırlıkları bu zaman diliminde yoğunlaşacak.

ulaşım ve alternatif güzergâh:

İmalat nedeniyle, Barış Parkı önünde bulunan Demetevler Caddesi'ne bağlanan 119. Sokak ile İsmetiye Caddesi arasındaki bölüm araç trafiğine kapatılacak. Kapatma yaklaşık bir ay sürecek ve bölgedeki araç akışını etkileyecek.

Bölgeden geçiş yapması gereken sürücüler için yetkililer, araçların Demetevler Caddesi 119. Sokak ve İsmetiye Caddesi üzerinden Ankara Yolu Caddesi'ne yönlendirileceğini bildirdi. Bu yönlendirme, iş makinelerinin güvenli çalışmasını sağlamak ve trafik akışını düzenlemek amacıyla uygulamaya konulacak.

Yetkililer, çalışma süresince yol kullanıcılarının trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Sınırlı süreli kapatmanın lokal trafik yoğunluğunu değiştirebileceği, sürücülerin planlarını buna göre yapmaları istendi.

BURSA’DA TRAFİK DÜZENLEMESİ