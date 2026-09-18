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Demir dubalar Çorum'da işçiyi son anda kurtardı

Çorum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kaldırıma çıkan otomobili demir dubalara çarparak durdu; kaldırımda çalışan işçi yaklaşık bir metreyle kurtuldu.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Demir dubalar Çorum'da işçiyi son anda kurtardı

Kaza anı güvenlik kamerasında:

Çorum'un Çepni Mahallesi Hıdırlık Caddesindeki kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü aracın kontrolünü yitirip kaldırıma çıktı. Araç yan yoldan caddeye döndükten sonra hızlanıp kaldırıma çıkarak ilerledi ve kaldırımdaki demir duba grubuna çarparak durabildi.

Kaldırımda çalışan bir işçi, olay anında aracın yaklaşık bir metre uzağında bulunuyordu; dubalar sayesinde işçi araç altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı, yakındaki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

İşyeri sahibinin şikayeti ve geçmiş kazalar:

Olay yerindeki dükkanın sahibi Ahmet Çağdaş, aynı noktada daha önce de kazalar yaşandığını belirterek konunun tekrarlandığını ve demir dubaların yetersiz kaldığını söyledi. Çağdaş, daha önceki kazalar nedeniyle dükkanının hasar gördüğünü ve maddi zarar yaşadıklarını ifade etti.

Çağdaş'ın sözleri şu şekilde aktarıldı: "Burada günlük kaza oluyor, bizim can güvenliğimiz kalmadı. Ben içerideydim, bir ses geldi. Elemanım da dışarıdaydı. 50 santimetre kaldı, kalmadı elemana çarpacaktı. Belediye sağ olsun, kazalardan dolayı demir duba yaptı ama yetersiz geliyor. Burada can ve mal güvenliğimiz yok. Daha önceki zamanlarda maddi olarak çok zararımız oldu. Aynı yerde 6 kez kaza oldu. Virajı alamıyor ya dubaya vuruyor ya da dükkana giriyor. Bu nedenle yetkili kişilerden bir çözüm istiyoruz"

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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