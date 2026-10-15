Demiraçma'da sel üretim tesislerini vurdu: 60 bin kanatlı hayvan telef oldu

selin etkili olduğu bölge:

Sakarya genelinde dün akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak yağış, özellikle kuzey ilçelerde sele dönüştü. Kocaali ilçesine bağlı Demiraçma Mahallesinde derelerin taşması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü, yerleşim alanları ve üretim tesisleri su altında kaldı.

kanatlı hayvan kaybı ve maddi zarar:

Mahallede bulunan 50 bin ve 10 bin kapasiteli iki ayrı tavuk kümesi aniden yükselen sel sularının altında kaldı. Tesislerin hızla suyla dolması sonucunda toplam 60 bin kanatlı hayvan boğularak telef oldu. Bölgedeki üreticiler büyük çapta maddi zarar yaşadı.

müdahale ve hasar tespit çalışmaları:

Sakarya genelinde hayatı durma noktasına getiren sel felaketinin ardından ekiplerin bölgedeki su tahliye ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Sel sularının yüksekliği nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı ve zarar tespiti öncelikli müdahale kalemi oldu.

SAKARYA GENELİNDE HAYATI FELÇ EDEN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ VE SEL, KOCAALİ İLÇESİNDE BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASARA YOL AÇTI.