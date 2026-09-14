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Demirci kırsalında 11 mahalleye spor sahası kazandırıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto desteğiyle Demirci'de 11 kırsal mahalleye 20x40 m sentetik çim ve aydınlatmalı halı sahalar kazandırıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Demirci kırsalında 11 mahalleye spor sahası kazandırıldı

Demirci kırsalında halı sahalar hizmete girdi

Manisa'nın Demirci ilçesinde, gençlerin yerel düzeyde spor yapma olanaklarını artırmayı hedefleyen halı saha yatırımları tamamlanarak hizmete açıldı. Proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı finansmanı ile yürütüldü; ihale ve yapım süreçlerini ise Demirci Belediyesi üstlendi.

yatırımın kapsamı:

Proje kapsamında ilçe merkezine uzak 11 kırsal mahalleye 20x40 metre ölçülerinde, sentetik çim yüzeyli ve modern aydınlatma sistemlerine sahip halı sahalar kazandırıldı. Yatırımdan faydalanan mahalleler şu şekilde sıralandı: Ayvaalan, Bardakçı, Boyacık, Demirciköy, Çanakçı, İcikler, Kerpiçlik, Kuzuköy, Ören, Sevinçler ve Sağnıç.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, çalışmaların merkez-kırsal ayrımı gözetmeksizin yürütüldüğünü vurguladı. Başkan Kara, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların ve gençlerin sporla buluşmasının öncelikleri arasında olduğunu belirterek, projeye verdikleri destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile emeği geçen bürokratlara teşekkür etti. Açıklamada, sahaların mahallelere hareketlilik katacağı ve gençlerin artık kendi mahallelerinde spor yapma imkanı bulacağı ifade edildi.

Yeni sahaların işletmeye açılmasıyla birlikte yerel düzeyde spor faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve gençlerin günlük yaşamlarına olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Demirci Belediyesi, benzer yatırımları genişleterek kırsal alanlarda spor altyapısını güçlendirmeye devam edeceğini bildirdi.

MANİSA&#039;NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE GENÇLERİN SPOR YAPABİLECEĞİ ALANLARI ARTIRMAK AMACIYLA BAŞLATILAN...

MANİSA'NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE GENÇLERİN SPOR YAPABİLECEĞİ ALANLARI ARTIRMAK AMACIYLA BAŞLATILAN HALI SAHA YATIRIMLARI TAMAMLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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