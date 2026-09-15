Demirci'nin 138 yıllık figan-i efendi eriği kadın emeğiyle dört günde kurutulup yıl boyu pazarlanıyor

Demirci'de geleneksel erik işçiliği ekonomik değere dönüştü

Manisa'nın Demirci ilçesinde 1886 yılında Mora Yarımadası'ndan getirilen ve coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınan Figan-i Efendi eriği, taze taşınmasındaki lojistik zorluklar nedeniyle kurutularak katma değer kazanıyor. Bölge üreticileri, ürünün dayanıklılığını artırmak ve pazarlama süresini uzatmak için geleneksel yöntemleri hijyen standartlarıyla birleştiriyor.

Tarihi köken ve üretim kapasitesi:

Ürünün hikâyesi, Figan Sungur Efendi'nin ilçeye getirdiği tek bir fidanla başlıyor. Bugün ilçede 413 dekar alanda, yaklaşık 12 bin ağaçla yıllık 185 ton rekolte hedefleniyor. Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, ürünün aroması ve sağlık değeri nedeniyle coğrafi işaret tescili aldığını; üretimin biyolojik mücadele ve doğal hayvan gübresiyle yapıldığını vurguluyor. Şenyurt, ayrıca çiftçilerin kapama bahçe modeline geçmeye başladığını belirterek, İlçe Müdürlüğü ile Bakanlık tarafından tesis aşamasından bakıma kadar teknik destek sağlandığını ifade ediyor.

Kurutma süreci, hijyen ve uluslararası pazar:

Üretici Mustafa Kula süreçle ilgili olarak, taze ürünün taşınmasında yaşanan riskleri kurutma yöntemiyle aştıklarını söylüyor: "Figan Efendi eriğimiz son yıllarda çok rağbet görmeye başladı. Taze olarak gönderimini yaparken yolda sorun yaşanabiliyordu. Bunun önüne geçmek için kurutarak göndermeye başladık." Kula, bu sezon kurutulan miktarın 30 tonu bulduğunu ve ürünün kış da dahil olmak üzere 12 ay pazarlanabildiğini aktarıyor.

Kurutma işlemi kadın çalışanlar tarafından gerçekleştiriliyor; erikler hijyenik koşullarda tek tek çekirdeklerinden ayrılıyor ve hiçbir kimyasal ya da bandırma işlemi uygulanmadan özel sergilerde 4 gün boyunca doğal ortamda kurumaya bırakılıyor. Ürünlerden alınan uluslararası analiz raporları, ilaç kalıntısı bulunmadığını gösteriyor ve bu durumun yurt dışı satışlarını kolaylaştırdığı belirtiliyor. Ayrıca, yurt dışından gelen talep doğrultusunda mürdüm eriği kurutmasına da başlandığı ve bu ürünün çerezlik olarak tüketildiği kaydedildi.

Demirci'deki uygulama, yerel tarımın geleneksel bilgisini modern pazarlama ve kalite güvence uygulamalarıyla birleştirerek hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de coğrafi işaretli bir ürünün sürdürülebilirliğini güçlendiriyor. Üreticiler ile yerel yönetimlerin teknik destekleriyle kapama bahçe yatırımları ve kalite belgeleriyle ihracatın daha da artması hedefleniyor.

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE TAZE NAKLİYESİNDE ZORLUK YAŞANAN COĞRAFİ İŞARETLİ 138 YILLIK ‘FİGAN-İ EFENDİ ERİĞİ’, KADINLAR TARAFINDAN 4 GÜNDE KURUTULARAK YILIN 12 AYI YURT İÇİ VE YURT DIŞ PAZARLARA GÖNDERİLİYOR. İLAÇSIZ VE DOĞAL YÖNTEMLERLE İŞLENEN ERİKLER, ULUSLARARASI ANALİZ RAPORLARIYLA DÜNYA SOFRALARINDAKİ YERİNİ ALIYOR.