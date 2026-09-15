Dolar 48,6554 +0,03%
Euro 56,1098 +0,04%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.770,47 -0,11%
EUR/USD 1,1537 -0,05%
Brent Petrol 108,41 -0,31%
--°

Demirci'nin 138 yıllık figan-i efendi eriği kadın emeğiyle dört günde kurutulup yıl boyu pazarlanıyor

Manisa Demirci'de coğrafi işaretli 1886 kökenli Figan-i Efendi eriği, kadınların hijyenik ve ilaçsız kurutma yöntemiyle yıl boyunca iç ve dış pazarlara gönderiliyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:20

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 14:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Demirci'nin 138 yıllık figan-i efendi eriği kadın emeğiyle dört günde kurutulup yıl boyu pazarlanıyor

Demirci'de geleneksel erik işçiliği ekonomik değere dönüştü

Manisa'nın Demirci ilçesinde 1886 yılında Mora Yarımadası'ndan getirilen ve coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınan Figan-i Efendi eriği, taze taşınmasındaki lojistik zorluklar nedeniyle kurutularak katma değer kazanıyor. Bölge üreticileri, ürünün dayanıklılığını artırmak ve pazarlama süresini uzatmak için geleneksel yöntemleri hijyen standartlarıyla birleştiriyor.

Tarihi köken ve üretim kapasitesi:

Ürünün hikâyesi, Figan Sungur Efendi'nin ilçeye getirdiği tek bir fidanla başlıyor. Bugün ilçede 413 dekar alanda, yaklaşık 12 bin ağaçla yıllık 185 ton rekolte hedefleniyor. Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, ürünün aroması ve sağlık değeri nedeniyle coğrafi işaret tescili aldığını; üretimin biyolojik mücadele ve doğal hayvan gübresiyle yapıldığını vurguluyor. Şenyurt, ayrıca çiftçilerin kapama bahçe modeline geçmeye başladığını belirterek, İlçe Müdürlüğü ile Bakanlık tarafından tesis aşamasından bakıma kadar teknik destek sağlandığını ifade ediyor.

Kurutma süreci, hijyen ve uluslararası pazar:

Üretici Mustafa Kula süreçle ilgili olarak, taze ürünün taşınmasında yaşanan riskleri kurutma yöntemiyle aştıklarını söylüyor: "Figan Efendi eriğimiz son yıllarda çok rağbet görmeye başladı. Taze olarak gönderimini yaparken yolda sorun yaşanabiliyordu. Bunun önüne geçmek için kurutarak göndermeye başladık." Kula, bu sezon kurutulan miktarın 30 tonu bulduğunu ve ürünün kış da dahil olmak üzere 12 ay pazarlanabildiğini aktarıyor.

Kurutma işlemi kadın çalışanlar tarafından gerçekleştiriliyor; erikler hijyenik koşullarda tek tek çekirdeklerinden ayrılıyor ve hiçbir kimyasal ya da bandırma işlemi uygulanmadan özel sergilerde 4 gün boyunca doğal ortamda kurumaya bırakılıyor. Ürünlerden alınan uluslararası analiz raporları, ilaç kalıntısı bulunmadığını gösteriyor ve bu durumun yurt dışı satışlarını kolaylaştırdığı belirtiliyor. Ayrıca, yurt dışından gelen talep doğrultusunda mürdüm eriği kurutmasına da başlandığı ve bu ürünün çerezlik olarak tüketildiği kaydedildi.

Demirci'deki uygulama, yerel tarımın geleneksel bilgisini modern pazarlama ve kalite güvence uygulamalarıyla birleştirerek hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de coğrafi işaretli bir ürünün sürdürülebilirliğini güçlendiriyor. Üreticiler ile yerel yönetimlerin teknik destekleriyle kapama bahçe yatırımları ve kalite belgeleriyle ihracatın daha da artması hedefleniyor.

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE TAZE NAKLİYESİNDE ZORLUK YAŞANAN COĞRAFİ İŞARETLİ 138 YILLIK ‘FİGAN-İ...

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE TAZE NAKLİYESİNDE ZORLUK YAŞANAN COĞRAFİ İŞARETLİ 138 YILLIK ‘FİGAN-İ EFENDİ ERİĞİ’, KADINLAR TARAFINDAN 4 GÜNDE KURUTULARAK YILIN 12 AYI YURT İÇİ VE YURT DIŞ PAZARLARA GÖNDERİLİYOR. İLAÇSIZ VE DOĞAL YÖNTEMLERLE İŞLENEN ERİKLER, ULUSLARARASI ANALİZ RAPORLARIYLA DÜNYA SOFRALARINDAKİ YERİNİ ALIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı
images

Bağımlılıkla mücadelede tedbirlerin ekonomik ve sosyal etkileri göz önünde bulun...
images

Erzurum'da KOBİ'lerin AB yol haritası: ETSO ev sahipliğinde diyalog ve eğitim ça...
images

Kepsut'ta 7,3 milyon metrekarelik OSB için ön tahsis süreci başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Adıyaman'da tek başına yaşayan Mustafa Çınar (62) evinde kalp krizine yenik düştü

Esenyurt'ta kontrolden çıkan araç yayalara daldı: bir ölü, bir ağır yaralı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi