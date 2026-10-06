Demirci'ye modern çevre yatırımı: ileri biyolojik arıtma hizmete girdi

Demirci ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi incelendi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ağustos ayında MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletmeye alınan Demirci İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu. Tesis, 63 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirildi ve kabul işlemleri tamamlanarak MASKİ bünyesinde işletilmeye başlandı.

İncelemelerde Başkan Dutlulu'ya Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Onur Artan ile teknik personel eşlik etti. Çalışmalar ve tesisin işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tesis kapasitesi ve teknoloji:

Demirci Atıksu Arıtma Tesisi, 28 bin kişiye hizmet verecek kapasiteye sahip. Tesiste günlük ortalama 2 bin 822 metreküp, yıllık yaklaşık 1 milyon metreküp atıksuyun arıtılması hedefleniyor. Tesis, ileri biyolojik arıtma teknolojileriyle donatıldı; kurulumda sepet ızgara, kompakt kum ve yağ tutucu, anaerobik havuz, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çamur susuzlaştırma ünitesi ve ultraviyole dezenfeksiyon üniteleri yer alıyor.

Hedefler ve belediye değerlendirmesi:

Dutlulu, tesisin 21 Ağustos 2026 tarihinde kesin kabulünün yapıldığını ve hizmete alındığını belirtti. Yapılan yatırımın, ilçenin altyapısını güçlendirmenin yanı sıra çevrenin korunması açısından da kritik önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Dutlulu, projenin amaçlarını özetlerken şunları söyledi: “Manisa’mızın her ilçesinde doğayı koruyan, kaynaklarımızı verimli kullanan ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir kent bırakmayı hedefleyen yatırımlarımızı sürdürüyoruz.” Ayrıca, “Bugün yaptığımız her çevre yatırımı, yarının Manisa’sına bırakacağımız temiz su, temiz toprak ve sağlıklı bir doğa demektir” ifadeleriyle çevresel önceliklere dikkat çekti.

Yetkililer, Demirci tesisiyle hem insan sağlığı hem de su kaynaklarının korunması açısından önemli bir adım atıldığını, benzer altyapı yatırımlarının Manisa genelinde sürdürüleceğini belirtti. Yapının işletme sürecinin MASKİ tarafından yürütüleceği ve düzenli izleme ile verimliliğin sağlanacağı ifade edildi.

Başkan Dutlulu, hizmete giren arıtma tesisinde incelemelerde bulundu